V konsolidačním balíčku nechystáme větší změny. V další pravidelné debatě Deníku to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Vláda si podle něj za balíčkem stojí. „Je nutný a promyšlený. Na druhou stranu nejsme neomylní, ani namyšlení, můžeme udělat chybu,“ podotkl.

Petr Fiala se v nejnovější debatě Deníku vyjádřil ke konkrétním návrhům odborů na změny v konsolidačním balíčku. | Video: Deník

Se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců se při společném jednání dohodl, že pokud se obě tyto skupiny domluví na určitých úpravách, je připraven předložit je k diskusi dalším vládním politikům. Není ale automatické, že je přijmou.

VIDEO: Zájmovým skupinám neustoupíme, firmy nekrachují, řekl Fiala v debatě

Takové návrhy budou však zvažovat jako signál, že zástupci firem i odboráři vidí stejný problém a mají společný zájem řešit jej. Vládní politici jsou pak připraveni učinit případné úpravy v momentě, že je posvětí i všechny koaliční strany. Premiér Petr Fiala zdůraznil, že jednání se vedou na různých úrovních. Odbory ale zároveň vyhlásily stávkovou pohotovost. „A probíhají demonstrace, je to těžká debata,“ sdělil.

Co vše zaznělo v živé debatě s premiérem Petrem Fialou:

• Koalice jednotně stojí za konsolidačním balíčkem. Větší změny Fiala vyloučil.

• Návrhy zástupců odborů na menší změny v balíčku vláda zváží.

• Opozice podle Fialy jen straší. Firmy nekrachují, nezaměstnanost klesá a inflaci vláda dostává pod kontrolu.

• Podle premiéra Česko dlouhodobě žije na dluh. Strategické investice však vláda neomezí, naopak je posílí.

Na celý záznam se můžete podívat zde:

Návrhy budou zvažovat

Na poznámku moderátorky Kateřiny Perknerové, že předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl má shodu koalice, že navrhovaná zdvojnásobená daň z nemovitosti zůstane příjmem měst a obcí za hotovou věc, Fiala reagoval, že si na to ruku nepodali.

Pro státní rozpočet by to znamenalo výpadek devět miliard korun. „Pokud by se změnil adresát daně, muselo by dojít k něčemu, co ty příjmy státu zajistí,“ poznamenal Fiala. Tento i jiné pozměňovací návrhy proto budou podle něj vládní politici teprve zvažovat.

Spotřební daň na tiché víno nebude, řekl Petr Fiala. Debatu už otevírat nehodlá

Za důležitý cíl změny více než šedesátky zákonů považuje udržitelnost veřejných financí. Čtenáři Deníku, kteří odpovídali v anketě, ale většinově s vládními návrhy nesouhlasí. Na dotaz „Souhlasíte s pomalejším růstem důchodů a vládním návrhem zvýšení daní?“ jich šestnáct procent odpovědělo, že ano, a čtyřiaosmdesát, že ne. Hlasování se účastnilo přes dva a půl tisíce lidí.