Česko je líhní filmů pro dospělé. Herečky si mohou vydělat i statisíce měsíčně

Ve čtvrtek 16. listopadu vstoupil do kin nový český film dokumentaristky Natálie Císařovské Její tělo. Snímek pojednává o nadějné české skokance do vody Andree Absolonové, která se kvůli úrazu na tréninku začala živit jako pornoherečka vystupující pod uměleckým jménem Lea De Mae. Právě Česká republika je v oblasti filmů pro dospělé na světové špičce. A to nejen díky herečkám, ale i produkci. Ostatně i zahraniční štáby si už léta podávají v Česku dveře.

Česká republika je v oblasti filmů pro dospělé na světové špičce. A to nejen díky herečkám, ale i produkci. | Foto: Shutterstock

Jména jako Karolína Urbanová, Martina Mrakviová, Lucie Wilde, Pavla Nováková či Martina Prejzová asi znalci české kinematografie nic neřeknou. Když se však přidá k jejich civilnímu jménu i umělecké přízvisko, zasvěcenci už vytuší. Skrývají se pod nimi Daisy Lee, Tarra White, Busty Buffy, Paula Wilde a Claudia Macc. Tedy femme fatale nejen českého, ale hlavně světového pornoprůmyslu. Přečtete si rozhovor s hlavní hrdinkou filmu Její tělo herečkou Denisou Barešovou: Nechtěla bych vidět porno své sestry, říká Denisa Barešová z filmu Její tělo Mezinárodní úspěch tuzemských pornohvězd začal už v devadesátých letech, kdy dívky jako Silvia Saint (vlastním jménem Silvie Tomčálová) či Veronika Zemanová okouzlily nejvlivnější postavy evropského porna včetně Rocca Siffrediho, Pierra Woodmana či Marca Dorcela. Mezi mužskými pornoherci pak dlouhá léta vynikal i trutnovský rodák Robert Rosenberg. Tehdy a nyní I když ten je už jedenáct let mimo branži a v Praze vede svoji boxerskou školu, udělal si čas a spolu se současnou pornstar Claudií Macc hledal rozdíly mezi pornem v „devadesátkách“ a současností. Oba také osvětlili, proč je Česká republika v tomto oboru už tři dekády tak dobře zapsána a stále producenty vyhledávána. „Po sametové revoluci to bylo jistě levnou pracovní silou. Postupem času však všichni zjistili, že jsou tu nejen krásné ženy, podle mě vůbec ty nejkrásnější na světě, ale také úžasné lokace. Hlavně v Praze. A to se za ty roky nezměnilo,“ míní Rosenberg. Erotické hrátky mohou být nebezpečné. Hrozí i úmrtí: Lékaři varují před nebezpečnými erotickými hrátkami. Smrt může přijít ve vteřině Co se však za roky změnilo, je dle něj přístup k točení filmů a také jejich kvalita. „Dřív se točilo na jiné materiály a nešlo filmovat donekonečna. Dnes i malým produkcím stačí mobilní telefon. Výsledek je však mnohdy tristní a nedá se na to koukat. Také se mi zdá, že dříve se tyto filmy točily ‚pro radost‘ a všechny okolo natáčení to obrovsky bavilo. Dnes už se točí jen pro peníze,“ uvedl Rosenberg. Velký rozdíl také vidí ve fyziologii mužských představitelů. „Tehdy neexistovaly žádné ‚vzpřimovače prutů“ a člověk se musel držet v kondici. Dnes stačí pár pilulek,“ porovnal Rosenberg. Porno táhne internet S lokacemi i s krásnými ženami se s Rosenbergem shodne i Martina Prejzová alias Claudia Macc. Ta se k natáčení filmů pro dospělé dostala před osmi lety. Nejdříve toužila být herečkou. „Jezdila jsem z Ostravy do Prahy na různé komparzy. Tedy na komparzy klasických filmů. Jednou jsem se však dostala i ke komparzu u pornofilmu. A docela mě to zaujalo. Pak jsem asi půl roku přemýšlela nad nabídkou, kterou jsem tam dostala, a nakonec jsem začala porno točit,“ zavzpomínala na své začátky, ještě tolik neovlivněné internetem a sociálními sítěmi. Česká pornoherečka Martina Prejzová alias Claudia MaccZdroj: Deník/Petr Vaňous Oba se shodnou i na tom, že pornofilmy na nosičích míří pomalinku do propadliště dějin. Celou branži nyní drží nad vodou sociální sítě a internet. Pryč jsou podle nich také doby, kdy právě videokazety či DVD vytvořily dlouho trvající hvězdy. „Dneska už jsou lidi jen konzumenti porna a hvězdy je tolik nezajímají. Ostatně takové hvězdy, jaké se kolem pornoprůmylu vyrojily v minulosti, už asi nebudou. Začínající pornoherečky se mnohdy chtějí zviditelnit jen nějakou kravinou, třeba tím, že si mezi nohy strčí vařečku a někde na veřejnosti s ní míchají polévku. To už není ono,“ míní Prejzová. Příjmy herců šly dolů Sám Rosenberg také vidí velký úpadek ve finančním ohodnocení. „Když jsem začínal, tak za nafocení pornosetu jsem měl tak 15 tisíc. Toto focení jsem zvládl i třikrát měsíčně. Pak šly postupně ceny dolů. A to i u samotného točení. Uživit se tím sice stále dá, ale už to není taková sranda,“ nastínil Rosenberg. „Nevím, jak to dnes mají začínající herečky, ale když točí vše, tedy i trošku pro někoho zvrácenější praktiky, mohou si vydělat od 150 do 200 tisíc korun měsíčně. Ale každý to má jinak. Dá se však říci, že třeba za jeden gangbang je tolik peněz jako za deset scén někde jinde,“ přiblížila Prejzová a doplnila, že záleží také na agentuře, která dívkám práci dává. „Podle mě je těch dobrých agentur v České republice něco mezi 10 až 15 a téměř každá se soustředí na jiný druh porna,“ doplnila Claudia Macc. Tehdy vs. dnes. Jak se vyvíjely erotické pomůcky: Erotika napříč staletími. K uspokojení stačil chleba, vosy či kozí víčka Česká republika a konkrétně Praha je na pomyslné pornomapě světa zapsaná i díky tomu, že tu sídlí zdánlivě nenápadná společnost WGCZ. Ta je ale faktickým vlastníkem serveru Xvideos.com, který je co do objemu dat největší pornostránkou světa. Společně zároveň vlastní i globálně úspěšnou produkční společnost DDF Network, pro kterou natáčejí největší hvězdy pornografického průmyslu současnosti.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu