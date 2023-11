Rodiče jsou pro děti vzor. Řešíme, jestli být direktivní, nebo tolerantní. Vštěpujeme jim do hlavy, jak se chovat a jak žít. Ale umíme s nimi mluvit i o penězích? Vědí, že bankomat není tiskárna na peníze a že nic není zadarmo? Totiž to, jak děti budou nakládat s penězi v dospělosti a jestli budou úspěšné, záleží hlavně na tom, co se od nás rodičů naučí a co od nás uslyší.

Zkusme se společně vrátit do dětství. Rodiče o penězích nemluvili, protože šlo výhradně o jejich vlastnictví, do kterého dětem nic nebylo. Tento přístup nás o hodnotě peněz příliš nenaučil a v budoucnu ani o naší hodnotě na trhu.

Začněte už do malička

A co když to tak být nemusí? Co když je způsob, jak budoucí generace naučit s penězi hospodařit a díky tomu mít přehled o příjmech a výdajích. Začíná to kolem 5 let věku, kdy už je dítě schopno učit se základy operace s penězi. Dobrým nástrojem je týdenní a později měsíční kapesné, postavené na výchovných požadavcích rodičů.

Investujte do budoucnosti: Těmito způsoby naučíte děti hospodařit s penězi

Samozřejmě jednotlivá kritéria jsou odlišná od hodnot každé rodiny. „Určitě bych neplatila nebo neuplácela děti za to, že vynesou odpadky. Co by pak chtěl manžel od ženy? Stejně tak není vhodné finančně ohodnocovat domácí úkoly nebo jiné aktivity spojené se správným fungováním rodiny. Důležitá je práce na individuálním seberozvoji dítěte, něčeho, za co by mohlo být dítě oceněno a na jejímž základě je udělováno i pravidelné kapesné. A důležité je také dětem vysvětlit třeba při hře, že bankomat není tiskárna na peníze a platební karta není bezedná,“ vysvětluje byznysmenka Margareta Křížová.

Interval kapesného naučí děti hospodařit

Personalistka Dominika Špirk doporučuje kapesné na týdenní bázi. Proč? „Dítě se naučí postupně plánovat a dochází k odložené spotřebě. Ministerstvo financí ČR ji definuje jako rozhodnutí o vydání našich prostředků, které znamená, že se vzdáme současné spotřeby, abychom si zajistili možnost o to vyšší spotřeby budoucí,“ vysvětluje Špirk.

Prakticky to znamená, že se dítě učí našetřit si na něco dražšího. Učí se plánovat, přemýšlí o finančních zdrojích pro své záměry (kapesné, peníze k narozeninám, Vánocům…) a pokud mu dáme ve vhodném věku (a často je připravené v momentě, kdy chápe základní počty) možnost volby, dárek v určité hodnotě nebo finance, vytvoříme prostor pro toto rozhodování.

Naučte své děti šetřit

Personalistka Špirk to uvádí na svém vlastním příběhu. „Když mi bylo 8 let, zemřel mi táta. Moje maminka sice není přeborníkem v investování, ale základní finanční gramotnost by mohla vyučovat. Nikdy jsme nedlužili a vždy bylo dostatek financí na základní potřeby. V den mých 18. narozenin jsem se stala plně trestně a finančně zodpovědnou. Dostala jsem většinu svého sirotčího důchodu a učila se hospodařit. Bylo to několik tisíc korun, násobně víc než kapesné do té doby. Částka pokryla výdaje na školní obědy a pomůcky či tramvajenku. Cokoli navíc, cestování, kosmetika, oblečení, zábava či kultura, bylo na mně. V tomto věku jsem se chtěla objevovat a líbit se. Situace mě donutila šetřit si na vlastní notebook anebo zvažovat cenu letenek,“ vypráví Špirk.

Toto jsou pro děti velmi důležité lekce a je potřeba, aby se je naučily. Ideální cesta je dát dětem kapesné a pobídnout je k tomu, aby si ho šetřily na něco, co budou v budoucnu opravdu chtít nebo potřebovat.

Nic není zadarmo, ani sladkosti

Mnoho dětí chodí s rodiči nakupovat a zkouší, co všechno mohou přihodit během nákupu do košíku. Když se jim to nepodaří, zkusí to znovu u pokladny, kde jsou vystavená lákadla v podobě laskomin nebo zavěšených plyšových hraček. Lákadlo pro děti, stres pro rodiče. Společně se pak dohadují, zda onu věc pořídit či ne. Aby k těmto nepříjemným dohadům nedocházelo, je dobré dětem vysvětlit, proč jde o zbytečný výdaj a proč tyto věci nechceme kupovat, tak, aby tomu rozuměly.

Co je od rodiče opravdu nutné, aby si stáli striktně za svým názorem a necouvli ani za cenu vztekání se dítěte či nepříjemných pohledů paní pokladní. Kromě direktivního ne jim v té chvíli můžete dát možnost využít jejich kapesné. Vysvětlit jim, kolik utratí a kolik jim zbude a dát jim prostor si to promyslet. „Děti by se měly naučit, že když nějaké peníze mám a utratím je, že musím počkat, až zase buď nějaké dostanu, nebo si je vydělám třeba na brigádě,“ upozorňuje byznysmenka Křížová.

Vlastní peníze se utrácí jinak a hodnota stoupá

Dnešní děti už nejezdí s nastřádaným papírem do sběru ani nesbírají po louce byliny. Dnes si mohou děti na druhém stupni školního vzdělávání ke svému kapesnému začít přivydělávat brigádou. Mohou rozvážet letáky, pracovat ve fastfoodu nebo vyndávat zboží do regálu v obchodech. V plnoletosti mohou být třeba asistenty v korporátních firmách a nasávat chod a atmosféru, co jak se dělá. Poznají, jak rozdílně jsou práce ohodnocené. Je totiž velký rozdíl, peníze jen tak dostat nebo peníze získat na základě práce nebo toho, že něco umím. Na základě toho druhého se zvyšuje pocit vlastní hodnoty a ta je velmi důležitá.

Zájem škol o výuku finanční gramotnosti se každoročně zvyšuje:

„Když jsem byla dítě, shromažďovala jsem a vozila do sběru starý papír. Jenže utržené peníze jsem musela odevzdávat babičce do plechové kasičky, na kterou se nesmělo sáhnout. Bylo to pro mě velmi demotivující, když jsem nemohla z vlastní píle a odvozu s vydělanou částkou naložit dle svého. Později jsem si musela vztah k penězům poupravit,“ vzpomíná Křížová.

Bohatství štěstí a spokojenost nenahradí

Mnoho dětí by chtělo vyhrát v loterii a žít celý život v blahobytu. „Jezdím po školách a přednáším dětem o byznyse. Velmi často se mě ptají na miliardáře. Myslí si, že to jsou lidé, kteří mají peníze doma nebo na účtu. Vůbec netuší, že existují investice. Dětem doporučuji se hlavně vzdělávat, získávat vědomosti, pozorovat svět zvyšuj vlastní hodnotu na trhu. Nemyslím si, že každý z nás musí být miliardář, stačí mít peněz tolik, aby si mohl žít spokojený život,“ uzavírá Křížová.

Byznysmenku, vedoucí NEWTON Business Accelerator na NEWTON University Margaretu Křížovou jsem ohledně finanční výchovy dětí podrobně vyzpovídala v podcastu O životě zblízka, kde si můžete tento pátek poslechnout, proč s dětmi o financích mluvit, jak vysoké kapesné by mělo být a kdy je začít dětem dávat, jak spořit a investovat, proč je bohatství pomíjivé, ale také to, jak vychovávala k financím svoje dvě děti, které dnes úspěšně podnikají.