Dopis Ježíškovi může přijít pořádně draho. Máme jasná pravidla, říkají rodiče

Nejde o jediný produkt, který se zábavnou formou snaží dětem a mládeži vštípit finanční gramotnost. Česká bankovní asociace s Českou televizí vytvořili sitcom Bankovkovi, v níž postavy z bankovek - tedy Ámos, Božena, Ema, František, Karel a Tomáš Garrigue - obývají společnou domácnost a potýkají se s finančními problémy. Asociace také provozuje projekt Finance hladce. V něm přináší na Facebooku a YouTube tipy a varování. Například že před Vánocemi se sice hodí rychlý přivýdělek, ale že když inzerát nabízí rychlé peníze bez námahy, měl by člověk zbystřit. Jinak by se mu mohlo stát, že bude tzv. bílým koněm a spolupodílet se na praní špinavých peněz.

Česká bankovní asociace pořádá také každoroční setkávání bankéřů s žáky a studenty ve školách. A ve svých kampaních nabádá rodiče, aby s dětmi mluvili o penězích a hospodaření co nejdříve. Prvním krokem může být třeba oblíbené hraní na obchod s dětskými penězi, později hra Monopoly a také nakládaní s kapesným, později třeba s dětským účtem a kreditní kartou. „Obecně by rodiče měli začít s dětmi o penězích mluvit od nejútlejšího dětství. Čím dříve se děti naučí porozumět hodnotě peněz, jak se získávají, jak je rozdělovat, za co utrácet a jak šetřit, tím lépe,“ sdělila Andrea Machálková, jež v asociaci pracuje jako expertka na finanční vzdělávání.

Ač je finanční gramotnost součástí výukových osnov základních i středních škol již několik let, často se odbyla jen vypočítáním několika příkladů na úroky v matematice. Podle Machálkové se ale zájem škol o tuto problematiku každoročně zvyšuje. Například jejich akce Bankéři do škol letos oslovila 6500 dětí z celé republiky. „To bezesporu svědčí o tom, že si školy význam finanční gramotnosti jasně uvědomují a snaží se téma žákům zatraktivnit,“ uvedla Machálková. Asociace každý rok realizuje průzkum Index finanční gramotnosti, který zjišťuje úroveň finančních znalostí české populace. „Z letošního průzkumu kromě jiného vyplynulo, že již v srpnu, kdy se šetření konalo, si lidé jasně uvědomovali nastupující inflaci a nutnost upravit podle toho své výdaje,“ konstatovala expertka.

Nezadlužujte se kvůli Vánocům. Dárky se omrzí, dluhy zůstanou, varují experti

Šéfka Učitelské platformy a angličtinářka na gymnáziu Petra Mazancová sdělila, že finanční gramotnost považuje za zcela zásadní. „Takže ano, řeším finanční vzdělávání bez ohledu na zdražování a inflaci. Teď se to ovšem nabízí ještě víc a častěji.“

Zuzana Kurdiovská učí na gymnáziu občanskou výchovu, základy společenských věd a francouzštinu a i ona potvrdila: „Na finanční gramotnost se zaměřuji bez ohledu na krize. Propojuji to i s politikou a makroekonomií, zaměřuji se také na osobní a rodinný rozpočet.“ Obecně horší bývá situace s rozvojem finanční či mediální gramotnosti na základních školách a odborných učilištích, ač právě sem chodí mnohé děti z ekonomicky slabých rodin.

Svůj vzdělávací program z oblasti financí má i Česká spořitelna, jež provozuje portál Abeceda peněz. Zde jsou pro veřejnost volně k dispozici materiály ke stažení, odstupňované podle věku. Předškolní děti mohou začít posloucháním finančních audiopohádek namluvených Jiřím Lábusem nebo vyzkoušet některou z online her, výukové materiály tu najdou i teenageři, rodiče, učitelé nebo senioři.

Česká spořitelna také pořádá ve svých sídlech zážitkový program Podnikavá třída pro žáky čtvrtých tříd, během nichž zkouší hospodařit ve vlastní firmě. Pro druhý stupeň základních škol a střední školy je určená on-line hra Tajuplná cesta, v níž se hráči ocitnou v centru Londýna a musí řešit detektivní záhadu. Aby ji vyřešili, musí provést nějaké finanční operace, při nichž se naučí základy spoření, investic, úvěrů či úroků. Stále populárnější je také soutěž pro školy Finanční gramotnost, jež má podporu ministerstev školství a financí nebo také Česká národní banky. Účastní se jí už desítky milionů dětí z více než 170 zemí světa.

Vedení dětí ke správným finančním návykům může nyní pomoci rodičům s dětmi rozumně zvládnout vánoční svátky v době inflace, kdy se mnohé rodinné rozpočty nenacházejí v dobré kondici. Tereza má ekonomické vzdělání, takže se svoji pětiletou dceru snaží rozvíjet ve financích opravdu od malička. „Dlouhodobě se o těchto věcech bavíme. Ví, že pracujeme, a za to dostáváme peníze. U dražších věcí si přepočítáváme jejich cenu třeba tím, že zjistíme, kolik by se za to dalo koupit jiných věcí, nebo kolik hodin bych musela odpracovat, abychom na to měli,“ vysvětlila.

„Pokud budeme ve věci peněz k dětem upřímní, jistě dokážou mít přiměřená přání a snáze pochopí, že některé dárky jim Ježíšek opatřit nemůže. Když si děti o nesplnitelná přání napíšou, nezbude rodičům, než namísto deseti drahých dárků koupit třeba jen jeden a trpělivě vysvětlit, proč to tak je. Přeci jen i Ježíšek musí někde dárky pořídit a dětí je hodně,“ uvedla Machálková z České bankovní asociace.