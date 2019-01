Čínský technologický gigant Huawei byl jedním ze zájemců o zakázku na vybudování portálu Moje daně, kterou vyhlásilo Generální finanční ředitelství. Zakázku za více než půl miliardy korun ale nezíská. Finanční správa totiž upravila podmínky podle nedávné metodiky Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), a čínskou společnost tím tak dostalo ze hry. Informovala o tom Mladá fronta Dnes.

Právě Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v prosinci před výrobky čínských firem Huawei a ZTE varoval. Podle něj představují bezpečnostní riziko.

Portál Moje daně by měl v budoucnu zjednodušit daňové přiznání a zásadně omezit papírování. Vzhledem k tomu, že v něm budou osobní údaje a další citlivá data, spadá tento projekt do takzvané kritické infrastruktury státu. Nedávná metodika NÚKIB říká, že české úřady mohou firmy Huawei a ZTE předem vyloučit z veřejných zakázek, aniž by porušily zákon.

Huawei mimo hru

Bezpečnostní odbor finančního ředitelství rovněž vypracoval vlastní analýzu rizik, která Huawei prakticky odstavila. „Analýzu rizik není možné poskytnout, protože obsahuje informace, jejichž zpřístupnění by mohlo ohrozit zajišťování kybernetické ochrany zadavatele,“ cituje Mladá fronta dokument finančního ředitelství.

„Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost je ze zákona pro Finanční správu závazné, jsme tedy povinni se jím řídit,“ řekl Mf Dnes mluvčí Generálního finančního ředitelství Petr Habáň s tím, že podrobnosti úřad zveřejňovat nebude.

Postup a argumentaci finančního ředitelství navíc podle informací MfD přebírají i další státní instituce. Huawei se prostřednictvím mluvčího proti krokům Generálního finančního ředitelství ohradil.

"Společnost Huawei si je vědoma oznámení Generálního finančního ředitelství a pokládá ho za projev diskriminace založený na nepodložených obviněních ze strany NÚKIB, která byla zveřejněna 17. 12. 2018. Budeme po Ministerstvu financí požadovat zrušení této veřejné zakázky a její úpravy v souladu se zákony České republiky," uvedl mluvčí Filip Matys. Podle něj Huawei zváží všechny své další možnosti, pokud ministerstvo žádosti nevyhoví.

Před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE varoval NÚKIB před Vánocemi. Technologie těchto čínských firem podle úřadu představují bezpečnostní hrozbu. Zeman kvůli vyjádření úřadu varoval před odvetou Číny, mluvil o možných hospodářských problémech pro společnosti Škoda Auto a PPF na čínském trhu.

Firma to odmítá

Firma jakékoliv obavy ze zneužití osobních údaů odmítá. Podle ní neexistuje konkrétní důkaz o tom, že by představovala bezpečnostní riziko. "Vyzýváme příslušné strany, aby skončily s nepodloženými výmysly a bezdůvodnými omezeními vůči Huawei a dalším čínským společnostem a aby vytvořily čestné, dobré a spravedlivé prostředí pro vzájemné investice a normální spolupráci společností obou stran," uvedla v minulosti mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chua Čchun-jing.

Předseda Huawei Liang Chua rovněž minulý týden ujistil, že umožní zahraničním představitelům, aby navštívili zařízení, kde vyvíjejí jeho produkty. Rovněž však varoval, že firma by se mohla odklonit od západních zemí, pokud bude i nadále čelit omezením. "Naše firma může přemístit své technologie do zemí, kde ji uvítají," řekl v rozhovoru pro BBC.