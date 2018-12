Novou ředitelkou Finanční správy ČR se od dnešního dne stala dosavadní zástupkyně ředitele Tatjana Richterová. Ve funkci nahradila Martina Janečka, který na začátku listopadu požádal o odvolání. Janeček bude od ledna ředitelem Finančního úřadu pro Jihočeský kraj. Richterová již dříve uvedla, že chce, aby byla správa vstřícnější.

Tatjana Richterová. | Foto: ČTK/PR/Ministerstvo financí

Finanční správa pod Janečkovým vedením čelila kritice kvůli údajnému nadužívání takzvaných zajišťovacích příkazů, kterými může blokovat majetek firem podezřelých z nezaplacení daně. Kritiku vyvolal i postup Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, který podle médií kvůli kontrole elektronické evidence tržeb vyzval k podání informací o svatební hostině téměř stovku novomanželů.

"Finanční správa z podstaty věci nebude nikdy oblíbená všemi a její složitá agenda nebude srozumitelná úplně všem. Ale musí dělat vše pro to, aby byla neoblíbenou co nejméně a srozumitelnou každému, kdo o to projeví zájem," uvedla již dříve Richterová. Jako své další priority uvedla úspěšný rozjezd virtuálního finančního úřadu, zvyšování informovanosti o daňových povinnostech i přizpůsobení daňové praxe fenoménům sdílené a digitální ekonomiky.

Praha daňovým rájem?

Sedmapadesátiletá Richterová funkci získala na základě výběrového řízení, kterého se podle informací České televize účastnili dva další kandidáti. Richterová přišla na generální ředitelství z Finančního úřadu pro hlavní město Praha, které vedla. Ve finanční správě působí od roku 1991, kdy začala pracovat na Finančním úřadu v Ústí nad Labem. Pražský finanční úřad vedla od roku 2013.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) byla dřív Praha daňovým rájem, protože firmy spoléhaly na nízkou pravděpodobnost efektivní daňové kontroly. Richterová ale podle ministryně kontroly posílila a zlepšila.

Janečka do čela Finanční správy ČR jmenovala vláda koncem října 2014, kdy ministerstvo financí vedl nynější premiér Andrej Babiš (ANO).