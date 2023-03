Kvůli nepozornosti poničil přední část svého vozu. Oprava by motoristu vyšla na desítky tisíc korun. On se však rozhodl, že tolik peněz investovat ze svého nebude. Vymyslel proto plán, jak dostat peníze z pojišťovny. Jelikož měl uzavřené připojištění pro případ střetu se zvěří, naaranžoval nehodu. Na vozidle dokonce nechyběla ani zvířecí srst. V příběhu však byla řada nesrovnalostí. Vyšetřovací tým z pojišťovny nakonec lest odhalil. Dokonce se prokázalo, že se nejedná o srst lesní zvěře ale o štětiny z běžného kuchyňského smetáku. Muži teď za pojistný podvod hrozí až desetileté vězení.

Případů snahy o nezákonné získání peněz od pojišťovny v posledních letech přibývá | Foto: Shutterstock

Rozhodně není sám, kdo se pokoušel vyzrát na pojišťovnu. Naopak. Případů snahy o nezákonné získání peněz od pojišťovny v posledních letech přibývá. Zatímco v roce 2021 prověřovaly vyšetřovací týmy asi 5,7 tisíce případů, v roce 2022 to bylo bezmála 6,6 tisíce případů. Zhruba každý druhý prověřovaný případ se nakonec ukázal jako podvodný.

Celkově se pojišťovnám podařilo uchránit 434 milionů korun. To je oproti roku 2021 o necelých 150 milionů korun více. „U pojištění vozidel dochází k meziročnímu nárůstu průměrné výše odhaleného pojistného podvodu o vysokých dvaatřicet procent, a to ze 116 tisíc korun na 153 tisíc korun. Meziročně pak pojišťovny dokázaly navýšit počet odhalených podvodů o 18 procent,“ vypočetl hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.

Rostoucí trend pokusů o pojistné podvody zástupci pojišťoven potvrzují. „O 63 procent loni narostla hodnota podvodů, které jsou v přímé souvislosti s výplatou pojistného plnění z havarijního pojištění po krádeži vozidel. Podařilo se uchránit neoprávněnou výplatu za více než 12 milionů korun,“ sdělil mluvčí Generali Česká pojišťovna Jan Marek.

Prudký nárůst fingovaných nehod potvrzují i další. Pojišťovna Uniqa řešila v loňském roce 1 466 sporných událostí, což představuje nárůst o 66 procent. Více než polovina připadá právě na oblast autopojištění. „Velmi častými případy podvodu motoristů jsou fingované nebo i dohodnuté nehody, které mají takzvaně pokrýt předchozí škody vzniklé jinde a jinak. Jako například událost, kdy klienti v noci simulovali střet dodávky s osobním autem, která byla poškozena již dříve. Nevšimli si však, že celou scénu nahrává kamera u vedlejšího objektu, což velmi ulehčilo práci policii i vyšetřovatelům pojišťovny,“ uvedla mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová.

Řidiči na povinném ručení přeplácejí tisíce. U starších aut má cena klesnout

Růst počtu případů s cílem získat nezákonně peníze eviduje i pojišťovna Kooperativa. „Nejvíce případů jsme řešili v oblasti pojištění vozidel, s uchráněnou hodnotou 49 milionů korun,“ řekl vedoucí Odboru vyšetřování a prevence v pojišťovně Kooperativa Dita Němečková.

Počty dále porostou

Ke snižování pojistných podvodů jen tak zřejmě nedojde. Důvod je zřejmý – drahota způsobená rekordní inflací a energetickou krizí. Lidé se snaží ušetřit, kde se jen dá. Byť v případě pojistných podvodů za cenu konfrontace se zákonem. „Někteří jinak bezúhonní občané vnímají v přetrvávajících horšících se podmínkách pojistný podvod jako příležitost, jak si vylepšit svoji situaci. Ukazuje se, že v současné situaci i menší částka je dostatečně atraktivní,“ sdělila za pojišťovnu Uniqa Svobodová. Pojišťovna podle ní počítá s tím, že její útvar bude letos prošetřovat ještě více podezřelých případů.

Nový bodový systém pro řidiče je o něco blíže: Jaké hlavní změny přinese

Pojišťovací domy neodhalují podvody jen díky zkušeným detektivům či analytikům, ale pomáhá jim i umělá inteligence. „Úspěšnost nám výrazně zlepšuje také analýza pojistných událostí, která s využitím umělé inteligence i strojového učení dosahuje pozoruhodných výsledků,“ dodal mluvčí Generali Česká pojišťovna Marek.

Pojistný podvod je v České republice od roku 1998 trestným činem. Výše trestu se odvíjí od způsobené škody. Soudy mohou uložit trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let.

Perličky ze světa pojistných podvodů



Černá kočka

Známou pověrou o černé kočce přes cestu a následné smůle se zřejmě nechal inspirovat mladík z Karlovarského kraje. Generali České pojišťovně totiž nahlásil autonehodu, kterou zavinilo právě toto magické a pověrami opředené zvíře. Při podvečerní cestě ze zaměstnání mu černá kočka nečekaně vběhla pod kola jeho SUV. Mladý muž se lekl, strhl volant a kolem vjel do propadlé kanálové vpusti. Následkem nárazu došlo k poškození nejen kola, ale také tlumiče a nápravy. Náraz byl tak silný, že došlo i k prasknutí čelního skla. Zkrátka černá kočka přes cestu opravdu znamená smůlu, v tomto případě za několik desítek tisíc korun.



Pracovníkům pojišťovny se zdála výpověď řidiče podezřelá. Na nehodu se tedy podívali blíže. Po prohlídce místa nehody a analýze nehodového děje ve speciálním programu učinili závěr, že k nehodě nemohlo popsaným způsobem dojít. To potvrdil i soudní znalec. Při konfrontaci se zjištěnými skutečnostmi se mladý řidič přiznal, že si autonehodu vymyslel. Automobil si totiž vypůjčil od svého otce a chtěl kamarádům ukázat, co ta „jejich kára umí“. Jeho rychlá jízda na poli plném hlubokých výmolů si samozřejmě vybrala svou daň v podobě poškození vozu. A aby nemusel doma přiznat svou hloupost, vymyslel si pohádku o černé kočce.



Stádo srn

Učebnicový příklad pokusu o pojistný podvod předvedl řidič, když nahlásil škodu na vozidle, ke které mělo dojít při dopravní nehodě. Pojištěný uvedl, že jel se svým vozem po přímém úseku vozovky a v mírném klesání nezvládl řízení, když mu do cesty vběhlo stádo srn. Leknutím strhl volant, vyjel mimo silnici a čelně narazil do stromu. Celková škoda na vozidle se měla vyšplhat na 220 000 korun.



Během vyšetřování však byla odhalena řada nesrovnalostí, ze kterých vyplynulo, že v daném místě nemohlo k takové nehodě dojít. Jednou z nich bylo zcela neodpovídající poškození jak na přední části vozidla, tak na zničeném stromě či absence jakýchkoliv listů a větví, které by při nárazu na automobil popadaly. Další vyšetřování potom prokázalo, že vozidlo bylo ke stromu dopraveno již poškozené a vymyšlená historka s lesní zvěří tak měla pomoci majiteli zaplatit poškození, které si den předtím způsobil řízením v opilosti. Policie proto zahájila v souvislosti s uvedenou dopravní nehodou trestní stíhání pojištěného pro podezření ze spáchání pojistného podvodu.



Předvánoční zázrak

Motorista nahlásil pojišťovně jednu opravdu kuriózní nehodu. Došlo k ní v sobotu ve čtyři hodiny ráno, kdy řidič se svým automobilem sjížděl lesní serpentýny. Kvůli námraze však dostal smyk. Co čert nechtěl, ve stejném okamžiku se před automobilem navíc objevilo stádo srnek. Protože se řidič obával nárazu do stromu a následného zranění, rychle se odpoutal, přesedl na sedadlo spolujezdce, opět se připoutal a čekal na náraz. Jak dokázal zvládnout tolik úkonů ve zlomku vteřiny, však vysvětlit nedokázal. Že by (před)vánoční zázrak?



Šok vs. alkohol

Mladý muž si vypůjčil automobil svého otce a vyrazil s kamarádem na výlet. Výsledkem jejich vyjížďky byla škoda na třech dalších vozidlech, pěti oplocených zahradách, betonové skříňce hlavního uzávěru plynu a kovové nádobce na komunální odpad. Řidič i spolujezdec utekli a našel je až psovod se služebním psem. Při orientační dechové zkoušce oba nadýchali více než 1,3 promile alkoholu, navíc jim bylo pouze 16 let a neměli řidičský průkaz ani na malý motocykl.



Do Generali České pojišťovny tuto pojistnou událost nahlásil majitel vozidla (otec řidiče) následovně: „Syn s kamarádem si půjčili naše auto, havarovali s ním, a protože byli v šoku, naráželi do dalších nemovitostí.“ Pojišťovně však zamlčel vše o alkoholu a nezletilém řidiči, kterého vydával za osmnáctiletého. Z povinného ručení Generali Česká škodu poškozeným zaplatila, ale po majiteli vozidla ji pak požadovala zpět kvůli alkoholu a absenci řidičáku. A nešlo o malou částku.



Zdroj: Generali Česká pojišťovna