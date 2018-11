Fingovaným nemocem mají zabránit e-neschopenky

Ministerstvo obrany prohrálo spor o údajně vadné protitankové granáty. Od zbrojařské firmy, která mu je dodala, chtělo vrátit téměř 40 milionů korun. Okresní soud v Uherském Hradišti to ale odmítl a zdůraznil, že už samotná devět let stará smlouva byla špatně a nestandardně uzavřena. Ministerstvo se proti rozsudku odvolalo, do pravomocného skončení sporu se k případu nebude vyjadřovat. Dnes o tom informoval server Deník N, který má rozsudek k dispozici.