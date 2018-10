Jediný skandinávský výrobce kolejových vozidel převzal název Škoda

Finská společnost Transtech ze skupiny Škoda Transportation změnila název na Škoda Transtech. K tomuto kroku jediného skandinávského výrobce kolejových vozidel dochází po úplném převzetí podniku plzeňskou strojírenskou skupinou, které se uskutečnilo v letos v květnu.

Finský Transtech byla založen v roce 1985, plzeňská Škoda do něj vstoupila před třemi lety. Dnes je Škoda Transtech předním evropským výrobcem nízkopodlažních tramvají, dvoupodlažních vagónů, ale také významným dodavatelem strojírenských výrobků.

„Dlouhodobým záměrem skupiny Škoda Transportation je konsolidovat svojí pozici na západoevropských trzích. Je to rovněž záměrem nového vlastníka, mezinárodní investiční skupiny PPF, pod jejímž vedením se nám letos podařilo úspěšně dokončit převzetí finské společnosti Transtech,“ řekl šéf Škody Petr Brzezina.

Tramvaje pro Helsinky

Sídlo Škody Transtech zůstává v Oulu, výrobní provozy jsou v Otanmäki. Prodejní úsek společnosti a technické služby mají sídlo v Helsinkách. V současné době je Škoda Transtech dodavatelem tramvají pro finské Helsinky a město Tampere. Dodává také dvoupodlažní vagóny finským železnicím. Škoda Transtech se bude mimo jiné podílet na dodávkách tramvají pro německou dopravní firmu Rhein‑Neckar-Verkehr (rnv). Tyto tramvaje budou jezdit na městských a příměstských tratích v Mannheimu, Ludwigshafenu a Heidelbergu.

„Během necelých tří let jsme dokázali Transtech úspěšně restrukturalizovat a stabilizovat. Získali jsme nové zakázky a dodáváme tramvaje do Helsinek nebo Tampere. Finským železnicím dodáváme nové osobní vagóny. V tomto období jsme také zvýšili počet zaměstnanců z 500 na 650. Roční tržby společnosti přesáhly tři miliardy korun,“ dodal viceprezident a předseda představenstva Škody Transtech.

Mezi výrobky Škody Transportation patří především nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, soupravy metra, elektrobusy a trolejbusy, ale i řídící a pohonné systémy pro dopravní systémy. Škoda Transportation má několik dceřiných společností v České republice například společnosti Škoda Electric, Škoda Vagonka nebo Pars nova. Další firmy jsou ale i v Německu, Finsku, Maďarsku a Rusku. Ve svých společnostech v České republice zaměstnává více než pět tisíc lidí. Jen díky vysokým investicím do výzkumu a vývoje může Škoda Transportation přicházet pravidelně na trh s novými a moderními produkty, které si úspěšně nacházejí své místo na zahraničních trzích. Do výzkumu a vývoje investovala společnost za poslední 3 roky přes 3 miliardy korun.





Škoda Transportation je součástí skupiny PPF. Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva dosahující více než 38 miliard eur (stav k 31. prosinci 2017).