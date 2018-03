Firma miliardáře Zemka si účtovala příliš. Plzeňskému kraji vrací miliony

Plzeňský kraj zjistil, že společnost ČSAD autobusy Plzeň patřící miliardáři Zdeňku Zemkovi si účtovala několik let neoprávněně desítky milionů korun ročně za provoz autobusů v závazku kraje. Firma předražení uznala a postupně bude peníze splácet. Jde o průlomové zjištění, které může být inspirací i pro jiné kraje.

Majitel ocelářského holdingu Z-Group steel holding Zdeněk Zemek se zúčastnil tradičního galavečeru fotbalistů ligového Slovácka.Foto: www.fcslovacko.cz

Celkem bude firma vracet 123 milionů korun. Krajská kontrola totiž došla k závěru, že v letech 2013 až 2015 si dopravce nechal peníze neoprávněně vyplatit v rámci úhrady prokazatelné ztráty. Kraj ale nakonec vykázané náklady v uvedené výši neuznal a chce je zpět.

Firma dluh uznala a podle uzavřené dohody jej bude kraji po následující tři roky splácet. Kraj se současně dohodl s dopravcem na nákladech na další dva roky na úrovni roku 2015, čímž ušetří dalších 150 milionů korun.

Firma v prohlášení uvádí, že nechce jít do nekonečného soudního sporu s krajem, který by pravděpodobně nepřežila ani v případě vítězství. „Budeme několik let ve větších ztrátách, ale přežijeme. Kdybychom nepodepsali, nepřežili bychom,“ uvedla na svých stránkách.

Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard (ČSSD) uvedl, že na nesrovnalosti přišli v podstatě náhodou. „Měli jsme výhodu, že jsme zvažovali velmi vážně svého vlastního vnitřního dopravce, takže jsem měl v hlavě čísla, jak vycházely kalkulace. Tady jsem viděl, že například i s novými autobusy bychom byli levnější, než kolik jsme platili za provoz se staršími autobusy,“ řekl Bernard.

Podle něj muselo dojít k sestavení týmu, který se celou kauzou zabýval. Práce trvaly přes rok.

Největší rozdíly ve skutečných vykazovaných nákladech byly například u nafty, nájmů nebo nesprávného uplatnění zpětného leasingu. „Nesoulad byl také u cen starších autobusů (24,5 milionu korun), nesrovnalosti jsme našli také v odděleném účetnictví (28,5 milionu korun),“ dodal Bernard.

Kraj přišel po zjištění za dopravcem před rokem poprvé. „Pokoušeli jsme se o dohodu na základě předběžných analýz. Ta byla odmítnuta. Proto následovala ta roční mravenčí práce,“ dodal Bernard.