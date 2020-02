Bombardier zdejší závod na montáž kolejových vozidel rozšířil a práci v něm má přes tisíc lidí. Právě zaměstnanci teď s napětím očekávají další vývoj událostí.

„Toto oznámení vítáme. Se společným závazkem k příští generaci zelených a digitálních železničních řešení by nově vzniklá společnost mohla mít větší investiční a inovační schopnosti, “ uvedl Danny Di Perna, prezident Bombardier Transportation.

Jak potvrdil Maciej Kaczanowski, mluvčí společnosti Bombardier Transportation Czech Republic, celá majetková transakce musí projít schvalovacím procesem u regulačních úřadů. „Zaměstnanci v našich závodech jsou průběžně informováni o aktuálním vývoji,“ sdělil Kaczanowski s tím, že konkrétní model fungování společnosti bude upřesněn po uzavření dohody. „Veškeré podrobnosti všem zúčastněným stranám poskytneme včas. Ukončení jednání očekáváme v první polovině roku 2021,“ konstatoval mluvčí.

Ke změnám by dojít nemělo

V českolipském výrobním závodě už dostala oficiální informace i předsedkyně Odborového svazu KOVO Dita Hekerlová. „Představu o tom, jak se nás tato změna dotkne, zatím nemám, nikdy jsem takovou situaci nezažila. Naše vedení nás uklidňuje, že tato změna nás nijak nezasáhne, protože Česká Lípa má zakázek a práce dostatek,“ zmínila. A zopakovala, že v tuto chvíli nemají odbory žádné informace, které by naznačovaly nějakou změnu pro pracovníky závodu.

„Zaměstnanci se nás dotazují, dokonce nám posílají články, na které v médiích narazí,“ připomněla Hekerlová a dodala, že zástupci odborů z České Lípy jsou v kontaktu jak se svazovou centrálou v Praze, tak s předsedou jejich evropské rady Andersem Carlsonem, který jim posílá zprávy z médií celého světa a informace, které se k němu dostanou.

Zkušený ekonomický novinář Jan Sůra, který se dlouhodobě věnuje sektoru dopravy, si myslí, že produkce vagonů se v České Lípě bez problémů udrží, protože kapacit železničního průmyslu je málo a tady výroba funguje. „Teoreticky je tento záměr šancí pro další růst, protože Bombardier se potácel sám o sobě dost v problémech. Teď může Alstom říct, že bude chtít své závody více rozvíjet,“ řekl Sůra. „Zpráva je stále čerstvá a úmysl ještě neschválila Evropská komise,“ podotkl.

Třetí největší na světě

Společnost Bombardier je třetím největším výrobcem vlaků na světě, celkový obrat se blíží 20 miliardám korun za rok. Napříč celým světem skupina zaměstnává 67 000 lidí, nejvíce v Evropě. Avizovaná změna vlastnických poměrů se týká podílu 70 procent, který kanadská společnost drží v BT. Zbytek železniční divize vlastní penzijní fond kanadské provincie Québec.

Podle médií nejasnosti panují kolem kupní ceny. Například list Handelsblatt uvedl, že Alstom za 70procentní podíl v BT zaplatí sedm miliard eur. Kanadský Financial Post zase tvrdí, že transakce ohodnotí celou železniční divizi na sedm miliard dolarů. Za prodávaný podíl by tak Bombradier obdržel odhadem téměř pět miliard dolarů. Společnost BT sídlí v Berlíně. Spojením Alstomu a BT by vznikl gigant s ročním obratem kolem 15 miliard eur. Je tak zřejmé, že celá transakce bude podléhat schválení ze strany Evropské komise.

Výroba železničních vagonů a vlakových souprav proslavila Českou Lípu už v minulosti, v podniku s názvem Vagonka Česká Lípa pracovaly celé generace Českolipanů.