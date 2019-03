Namísto tisícových výdělků přišel o statisíce. Tak dopadla investice pana Šedivého ze Šumperka. Zakoupil totiž za tři sta tisíc dluhopisy neznámé malé firmy, která slibovala jejich zhodnocení ve výši 9,9 procenta ročně.

A výsledek? „První úrok byl vyplacen v termínu, druhá splátka už nikoli. Jak jsem zjistil, firma byla založena v listopadu 2017, dluhopisy vydány v únoru 2018 a jednatel ze společnosti odešel v lednu 2019,“ říká pan Šedivý a dodává, že firma s ním přestala komunikovat.

Dlouhodobý problém

A není sám. Problematické společnosti, které si prostřednictvím dluhopisů napůjčují peníze a pak je nevracejí, se totiž v poslední době množí jako houby po dešti.

„Problém rizikových firemních dluhopisů se táhne od roku 2012, kdy Česká národní banka ve spolupráci s ministerstvem financí rozvolnila trh s dluhopisy,“ říká Eliška Skřivanová z poradensko-spotřebitelského webu Rizikovedluhopisy.cz, který před řadou firem nabízejících tyto problémové investice varuje a na němž je možné najít varování před konkrétními firmami.

„Díky agresivnímu marketingu řady společností se postupem času stal z firemních dluhopisů nebezpečný fenomén, který má dopad hlavně na drobné, nezkušené investory,“ dodává Skřivanová s tím, že pro lidi bez zkušeností je poměrně snadné nechat se nachytat.

Pochybnosti o řadě firem nabízejících zhodnocení, jež dalece překračuje výnosy spořicích účtů či řady akcií, má i Česká národní banka, která má nad emisemi dluhopisů částečný dohled. Schopnost firem splácet ale neposuzuje. Kvůli problémům proto vydala na svých stránkách jakési desatero, kterým by se měli drobní střadatelé hledající riziko výdělků řídit. „Prodejem dluhopisů financuje firma svou podnikatelskou činnost,“ říká mluvčí centrální banky Petra Vodstrčilová.

Zkontrolujte firmu

Pokud je podle ní zjevné, že takzvaný emitent hodlá získat peníze prodejem dluhopisů nabízejících vysoké úroky, zatímco jiné firmy využívají mnohem levnější financování třeba přes bankovní úvěry, měli by lidé zbystřit. Se svými penězi by se totiž nemuseli už shledat. Investice do podnikových dluhopisů nejsou ze zákona pojištěny. Podle Skřivanové pochybnosti vzbuzují zejména společnosti, které vydávají dluhopisy krátce po svém vzniku nebo které mají minimální základní kapitál.