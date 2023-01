Češi na fitness centra nezanevřeli ani po vlně zdražování, na toto odvětví dopadlo zejména zdražení energií. „Centra se rozhodla udržet kvalitu za dostupnou cenu. To znamená, že nechtěla například snižovat teplotu. Zdražení se pohybuje okolo deseti až patnácti procent,“ vypočítala Havrdová.

Je lepší cvičit ráno nebo večer? Záleží na pohlaví i cíli, zjistili vědci

American College of Sports Medicine, organizace, která téměř sedmdesát let sleduje americké i světové trendy ve fitness a provádí průzkumy na všech kontinentech, návrat lidí do fitness center potvrzuje. Podle ní se v roce 2021 on-line trénink umístil na první pozici v žebříčku trendů. V roce 2022 zaznamenala pokles na devátou příčku, dle odhadů se letos propadne až na jednadvacátou pozici.

Klesly také nákupy domácího cvičebního vybavení. „Při pohledu na předpandemické období se prodeje pohybují pouze jednotky procent pod těmito roky,“ potvrdil šéf analytiků Heureka.cz Michal Buzek.

Chuť po společnosti

Prezidentka Havrdová vidí jako jeden z hlavních důvodů, proč se lidé i přes vyšší výdaje rozhodli do fitness center vrátit, chuť po společnosti. „Fitness kolem sebe tvoří velkou a silnou sociální komunitu. Lidem kontakt chybí. Domácí cvičení si pak nechávají jako doplněk,“ myslí si.

Bolí to, ale svaly rostou. Cvičení s „elektrošoky“ se stává hitem fitness

Návrat do posiloven je spojený i s motivací dosáhnout lepších a lepších výsledků, například při přibírání svalové hmoty. „Tam už záleží i hodně na technice a dlouhodobě bez rady a vedení trenéra pokroky neuděláte,“ přiblížila.

Lidé také nad cvičením více přemýšlejí a oblíbili si i sportovní výživu, která jim má pomoci dosáhnout lepších výsledků. „Loňský rok ukázal další zajímavý trend, sledujeme zvýšený meziroční zájem o nákup sportovní výživy a doplňků, jako jsou proteiny. Tato kategorie loni rostla o desítky procent,“ podotkl Buzek.