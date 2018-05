FlixBus nás ekonomicky vydírá, říká majitel RegioJetu Jančura. Chce se soudit

Dopravní společnost RegioJet začala podnikat vůči konkurenčnímu FlixBusu první právní kroky kvůli cenové válce na trhu. Žlutý RegioJet zaslal zelené konkurenci z Německa předžalobní výzvu, ve které žádá upuštění od údajné nekalé soutěže.

Podle RegioJetu jezdí FlixBus devět měsíců po vstupu na trh za ceny, které pokrývají jen 55 procent nákladů. Postup Flixbusu označuje RegioJet za způsob ekonomického vydírání. RegioJet se obrátil také na evropskou komisařku pro soutěž Margrethe Vestagerovou a požádal ji o prošetření počínání Flixbusu.

„Flixbus nepřišel do České republiky konkurovat RegioJetu lepšími službami. Na český trh vstoupil proto, aby nás donutil zezelenat a stát se součástí jejich sítě a platit jim z každé jízdenky 30 procent. Těžko se pro to hledají slušná slova, je to nemravné a zákonem zakázaná nekalá soutěž, jejímž cílem je ovládnout trh a následně zdražit,“ doplnil majitel RegioJetu Radim Jančura, který je odhodlán celou věc dovést až k soudu.

RegioJet pak jeho majitel označuje za poslední baštu proti dominanci Flixbusu v Evropě. Poukázal na to, že v domovském Německu získal zelený dopravce během pouhých tří let 95procentní podíl na trhu, takže žluté autobusy se tam staly byť s jedinou linkou Drážďany–Berlín druhým největším poskytovatelem vnitrostátní autobusové dopravy.

FlixBus naposledy upravoval ceník počátkem května, kdy na každé trase začal nabízet jízdenky už od 29 korun. Reakci společnosti FlixBus na dnešní krok redakce zjišťuje.

„Obávám se toho, aby v ČR nedošlo ke stejné situaci jako v jiných zemích EU, kde se společnosti Flixbus podařilo de facto zlikvidovat veškerou konkurenci,” podpořila českého dopravce europoslankyně Martina Dlabajová (za ANO). Němečtí cestující podle ní po v důsledku monopolizace odvětví autobusy opouštějí. Aby k podobnému scénáři nedošlo také v tuzemsku, hodlá věc probrat s kolegy ve Výboru pro dopravu.