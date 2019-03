„Například nové mezinárodní spojení Zlína s Mnichovem kombinuje více důležitých koridorů, kde můžeme zákazníkům nabídnout další možnosti kvalitního a cenově dostupného cestování. Patří sem další každodenní spoj mezi Brnem a Zlínem, dále pak spojení Brna a jižních Čech, kde je poptávka po přímém autobusovém spojení vysoká. Navíc také rozšiřujeme možnosti vycestování přímým spojem z jižních Čech do významných měst v Rakousku a Německu,“ uvedla mluvčí společnosti FlixBus Martina Čmielová.

Netradiční přímé spojení Zlína s Mnichovem vyjede poprvé 11. dubna. Trasa povede přes Kroměříž, Brno, Třebíč, Telč, Jindřichův Hradec, Třeboň, České Budějovice a Český Krumlov, v Rakousku staví v Linci a v Německu v Mnichově. Jindřichův Hradec a Telč jsou přitom úplně nová města v síti zastávek FlixBusu.

Spoje budou vyjíždět ze Zlína každý den v 8:45, zastaví i v Malenovicích. Z Milíčova náměstí v Kroměříži odjedou v 9:30, z Brna v 10:30, z Českých Budějovic v 14:10 a do Mnichova je příjezd naplánován na 19:45. Ve směru z Mnichova budou spoje vyjíždět každý den v 9:00, z Českých Budějovic odjedou v 14:40, z Brna v 18:20 a do Zlína dorazí ve 20:00. Cena jízdenek ze Zlína do Mnichova začíná na 649 korunách.

Přímý spoj mezi Plzní a Krakovem

Ještě rychlejší spojení Prahy s Krakovem nabídne zelený expres, který od 11. dubna vyráží z Plzně. Centrální autobusové nádraží v Plzni opustí každý den v 7:30 a zastaví ještě u Divadla Alfa v 7:40. Pokračuje přes Prahu, kde zastaví hned třikrát – 8:45 na Zličíně, 9:20 na Florenci a hlavní nádraží opustí ve směru na Krakov v 10:00. Do cíle přijede v 17:05.

V opačném směru vyjíždí z Krakova v 9:00, do Prahy přijede v 16:05 a na konečnou do Plzně v 18:35. Cestu z Prahy do Krakova zvládne o 55 minut rychleji, než dosavadní spoje v síti FlixBusu.

Expresní spojení Plzně s Krakovem zajišťuje FlixBus ve spolupráci s dopravním partnerem Umbrella Services sídlícím v Liberci. Společně už více než rok obsluhují každodenní vnitrostátní spojení mezi Prahou a Libercem, pro které dopravce loni na podzim nakoupil nové autobusy VDL. Tento typ autobusu má dopravce v plánu nasadit i na nové spojení do Krakova.

„Součástí spolupráce je i plnění standardů služeb a bezpečnosti v každém jednotlivém autobuse. Na krakovskou linku nasadíme jeden z nejmodernějších vozů, který zákazníkům poskytuje nejvyšší standard pohodlí i bezpečnosti,“ říká ředitel společnosti Umbrella Services Jan Konopásek. K dispozici zákazníkům bude i zábavní portál s nabídkou filmů a seriálů a neomezené připojení k Wi-Fi v kvalitě LTE.

Rychlejší cesta mezi Prahou a Mostem

FlixBus zavítal se svými zelenými autobusy na Mostecko v září loňského roku a doposud nabízel téměř 80 spojů týdně. Cestou do Mostu zastavuje v Lounech, Jirkově a Chomutově. Od 11. dubna přidává dopravce do své sítě tzv. mostecký expres, kdy autobusy zamíří z Prahy přímo do Mostu a pak dále do Jirkova a Chomutova. Mostečané tak mohou ušetřit až 40 minut cesty.

„Celkem máme v plánu zvýšit nabídku našich spojení na této trase o více než třetinu. Týdně přidáme 28 dalších spojůa také novou zastávku Most Rudolická,“ dodává mluvčí FlixBusu Martina Čmielová. Autobusy na mostecké lince staví v Praze kromě Florence i na Hradčanské.

Do jízdního řádu tak přibudou spoje s odjezdem z Mostu každý všední den v 7:40, od pondělí do čtvrtka v 15:40, v pátek v 16:00, v sobotu v 10:10 a 17:10 a v neděli v 11:10 a 18:05 ve směru na Louny a do Prahy. Opačně na odjezdu z Florence do Mostu přibudou spoje každý všední den v 11:20, od pondělí do čtvrtka v 18:20, v pátek v 18:50, v sobotu v 12:50 a 19:50, v neděli v 13:50 a 20:30.

FlixBus působí na českém dopravním trhu druhým rokem. Celkem nyní zelené autobusy jezdí do 29 zemí a více než 2 000 destinací, každý den lze vybírat z nabídky přes 350 000 různých spojení. Svým zákazníkům nabízí nabíjecí zásuvky, extra místo na nohy, dostatečný zavazadlový prostor a Wi-Fi připojení.