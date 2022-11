Pro předčasný důchod je nutný formulář. Žádost se ale musí podepsat do půl roku

Šedesátníci, kterým vznikne v příštím roce nárok na starobní penzi, v těchto týdnech řeší žádost o předčasný důchod. Doporučilo jim to samo ministerstvo práce a sociálních věcí. Vzhledem ke dvěma letošním mimořádným valorizacím důchodů se jim totiž vyplatí nechat si vyměřit penzi ještě v letošním roce. Kdyby počkali až do toho příštího, stát by jim přiznal méně peněz.

Zájemci o předčasný důchod mohou do konce roku vyplnit formulář na stránkách České správy sociálního zabezpečení. | Foto: ČTK/Jan Černý