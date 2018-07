Pomůže Ronaldo Juventusu k triumfu v lize mistrů? Lidé si na to mohou vsadit

Juventus sedm let v řadě vládne italské lize. Dvakrát za poslední čtyři roky byl ve finále Ligy mistrů. Na celkový triumf to ale nestačilo. V cestě stál Lionel Messi a následně Christiano Ronaldo. Nyní přichází Portugalec do Turína a jeho cílem není nic menšího než ušatý pohár pro Starou dámu.

„Taktika je jasná. Když je nemůžeš porazit, kup si je. Tenhle krok ale možná přichází pozdě, CR7 už svoje nejlepší roky odevzdal Realu,“ říká hlavní bookmaker sázkové kanceláře Fortuna Michal Hanák. „Nikdo nepochybuje, že Juventus bude znovu italským mistrem, s Ronaldem i bez něj, ale Liga mistrů bude mít určitě favoritů víc,“ dodává. ČTĚTE TAKÉ: Transfer léta je dokonán. Ronaldo zamířil za Nedvědem do Juventusu Na možnost, že Juventus ovládne Ligu mistrů a Ronaldo bude nejlepším střelcem soutěže, lze aktuálně sázet v kurzu 15:1. Na triumf v italské lize a titul pro nejlepšího střelce této soutěže lze sázet v kurzu 2,6:1. V italské lize dlouhodobě padá méně branek než ve španělské či anglické nejvyšší soutěži. Třicet a více branek nastříleli v posledních dvou dekádách jen dva střelci – Gonzalo Higuaín v dresu Neapole a Luci Toni z Florentiny. Bookmakeři proto očekávají, že Ronaldo v Itálii střelecké rekordy trhat nebude (13:1) a jeho příspěvek se bude pohybovat okolo 25 branek (1,7:1). Nejlepším střelcem ligy bude spíše někdo jiný (2,1:1). Týmové i individuální úspěchy jsou tedy spíše nejisté. V takovém případě bude třeba zaujmout jiným způsobem. Stane se z Ronalda hlavní tvář automobilu Fiat Punto a jeho speciální edice CR7? 50:1. ČTĚTE TAKÉ: Ronaldův přestup do Juventusu popudil dělníky Fiatu. Vyhlásili stávku

Autor: Redakce