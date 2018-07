Brněnský architekt oprášil osm let starý návrh na opravu českolipské scény

/FOTOGALERIE/ Budoucí podoba divadla v České Lípě opět dostala reálnější obrysy. Vedení města rozhodlo, že bude pokračovat v plánu svých „dávných“ předchůdců a namísto výstavby nové budovy nakonec opraví stávající Jiráskovo divadlo. Na sklonku roku proto autorovi původního návrhu, brněnskému architektu Adamovi Rujbrovi, rada města zadala, aby své dílo zasadil do aktuálního kontextu. Svou vizi nyní představil.

„Nově aktualizovaný projekt přináší oproti původnímu zásadní změnu, a tou je zachování kapacity 360 míst díky nově navrženému balkonu, se kterým se v původní verzi před osmi lety nepočítalo. V přízemí je rovněž vymezený prostor pro vozíčkáře,“ podotkl mluvčí českolipské radnice Václav Šámal. Hlediště by navíc mělo konečně získat i sklon, díky čemuž by na herce viděli i diváci v zadních řadách.

Další velkou změnou má být přemístění hlavního vstupu z ulice Jiráskovy do ulice Panské. „Dojde k zastavění malé proluky s trafostanicí. Ze směru od Jiráskovy ulice získá divadlo moderní vzhled,“ doplnil autor projektu Adam Rujbr.

V navrženém řešení přibyl salonek pro komorní představení a prosklená galerie pod hledištěm. Mají vzniknout i prostorná foyer, z nichž jedno může sloužit třeba jako multifunkční prostor pro další akce, například výstavy. Nechybí ani divadelní kavárna, jež by měla být v celoročním provozu, a dva bary.

„Už jen z vizualizace je patrné, že jsme na cestě ke komfortnímu divadlu. Navíc je to v budově, kterou prostě máme s divadlem spojenou a která po rekonstrukci ještě více oživí centrum města,“ pochválila projekt starostka České Lípy Romana Žatecká. A cena? „Jestli si správně vzpomínám na poslední jednání s panem architektem, tak jsme mluvili o předběžné částce okolo 180 milionů korun,“ odhadla cenu rekonstrukce divadla místostarostka České Lípy Alena Šafránková.

Českolipský architekt Miroslav Pavljuk se však domnívá, že za podobné peníze by bylo možné postavit novostavbu divadla. Navrhuje ji například do proluky vedle Kulturního domu Crystal. „Bylo by tam víc prostoru i možnost pořádat technicky náročnější představení,“ řekl architekt. Aby za tyto peníze vzniklo divadlo zcela nové, je však podle vedení města utopií.

„Argumenty, proč přestavět Jiráskovo divadlo, jsou naprosto jednoznačné. Prvním je cena, která by v případě investice do nové budovy byla minimálně dvakrát taková,“ zmínil místostarosta České Lípy Juraj Raninec. Dalším zásadním důvodem podle něj je, že město nemusí řešit, jak do budoucna naložit se stávající budovou, která bude v každém případě vyžadovat rekonstrukci.

PROBLÉM V SOUSEDSTVÍ

Celková částka vynaložená na přípravy rekonstrukce Jiráskova divadla činí včetně nákladů na původní projekt okolo dvou milionů korun. Na letošní aktualizaci projektu připadá necelá polovina této částky.

Otazníkem zatím zůstává problematický dům v těsném sousedství divadla v Panské ulici. „V té fázi, jak je to nyní nakreslené, se s domem nepočítá. Majitel domu se ale při přípravách původního projektu odvolával a soudil,“ řekl místostarosta Raninec s tím, že s majitelem už celou věc konzultoval. Městu by prý byl ochotný dům prodat. Následně by bylo možné nemovitost do projektu divadla zakomponovat. „Bude záležet na tom, jak bude probíhat stavební řízení, ale v tuto chvíli nic vykupovat nemusíme,“ dodal Raninec.

Na sociálních sítích či u velké části opozice zatím představený návrh velké ovace nezískal. Mezi kritiky lze nejčastěji slyšet, že chybějí parkovací místa.