Frankenstein přestane děsit. Ruinu má nahradit stacionář pro seniory

/FOTOGALERIE/ Opravu budovy bývalé neurologie v Rumburku na Děčínsku by měla z velké části zaplatit dotace. Objekt by měl sloužit seniorům.

Plicní sanatorium Frankenstein v Rumburku bylo kdysi natolik vyhlášené, že se v něm léčil například i spisovatel Franz Kafka. Dnes je však jeho stav stejně hrůzostrašný jako jeho dřívější pojmenování. Rozpadající se omítka, oprýskaná okna, chodby jako z hororu z lékařského prostředí. To vše chce Rumburk změnit.

Dům ještě donedávna sloužil pacientům, byla v něm totiž umístěna neurologie Lužické nemocnice. Nově by v něm mohl vzniknout denní stacionář pro seniory. Tedy odlehčovací služba, která pomáhá zajistit péči pro staré lidi. Místo by v něm mělo být také pro lidi se sníženou soběstačností.

„Zanedbanou budovu chceme kompletně obnovit a oživit do její původní krásy,“ řekl místostarosta Rumburka Alois Kittl.

Opravy za 70 milionů

Původně se do přestavby Frankensteinu měla pustit Lužická nemocnice, jejíž ekonomka Radka Pešková s nápadem přišla. Jenže město jedná o převodu nemocnice pod kraj a tak se nápadu chopila radnice.

„Náklady na opravu celé budovy odhadujeme na přibližně 70 milionů korun,“ řekl mluvčí rumburské radnice Luděk Stínil.

Město již má domluvenou spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou, která zpracuje žádost o dotaci. Právě ta by totiž měla pokrýt většinu nákladů na rekonstrukci zanedbaného domu.

„Dotace by měla pokrýt 85 procent uznatelných nákladů. Potřebný dotační titul by měl být opětovně vyhlášen i v polovině příštího roku a díky spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování bychom měli být zařazeni mezi žadatele s přednostním uspokojením,“ uvedl Alois Kittl s tím, že projekt vybudování denního stacionáře v Rumburku by měl být zařazen pro příští rok v krajském akčním plánu rozvoje sociálních služeb.

Až patnáct klientů

Své místo by zde mohlo najít až patnáct klientů. Kromě toho Rumburk počítá s tím, že by zde své zázemí měly tři terénní pracovnice, které by docházely za lidmi domů.

Tři lůžka odlehčovací služby by pak mohly pomoci rodinám, které se o své starší příbuzné starají, aby si alespoň na chvíli od náročné péče odpočinuly.

Sanatorium Frankenstein v Podhájí bylo postaveno z iniciativy akciové společnosti v roce 1901. O výstavbu se zasloužil Georg Gletter, který 28. prosince 1897 uzavřel s Rumburkem smlouvu, podle níž měl od května 1898 převzít řízení lázeňského ústavu.

Když zahájil doktor Gletter léčbu, přicházeli za ním pacienti, kteří se doposud léčili v Jabloneckých Pasekách. Krátce před první světovou válkou byl majitelem sanatoria proslulý podnikatel z Krásné Lípy Carl Dittrich. V sanatoriu trávil také několik týdnů léta roku 1915 spisovatel Franz Kafka.