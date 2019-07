Podobných míst, kde se špatně parkuje, je v Mostě celá řada. Město slibuje, že řidičům pomůže systémovými změnami. Východiskem bude nová koncepce dopravy v klidu, která je ve fázi návrhu a ještě letos k ní bude veřejné projednání.

Radní také schválili pořízení studií několika nástaveb parkovacích ploch. Výhodou etážového parkování je, že počet míst se minimálně zdvojnásobí. V praxi to vypadá obvykle tak, že nad vytipovaným klasickým parkovištěm se udělá jedno nezastřešené patro, na které budou zajíždět další auta. Kolik budou tyto levnější alternativy vícepodlažních parkovacích domů stát a jak by mohly vypadat, napoví chystané studie.

„Byla by to městská investice, ke které se vyjádří odborníci na dopravu i pracovní skupina architekta města,“ sdělil radní a zástupce předsedy městské dopravní komise Jiří Nedvěd. Diskutovat se bude také o provozním režimu, který by mohl být v krytém komfortnějším přízemí zpoplatněn, zatímco na patře by auta stála zdarma.

Balík investic do dopravy

Návrh koncepce dopravy v klidu navazuje na plán udržitelné městské mobility, což je balíček investic do všech druhů dopravy schválený zastupitelstvem.

Koncepce řeší příležitosti pro navýšení počtu parkovacích míst a možnost systémových změn. Podle radnice lze některé záměry provést téměř okamžitě a bez velkých výdajů. Jedná se hlavně o legalizaci parkovacích míst, na nichž řidiči stojí, ale chybí jen doplnit značení. Naopak náročnější změny si vyžádají stavební úpravy. Návrh počítá třeba s vytvářením obratišť a výhyben ve slepých ulicích, se zaváděním jednosměrných ulic s částečným stáním na chodníku, s dalšími zklidněnými zónami nebo s rozšiřováním režimu časově omezeného stání u škol a dlouhých bytových domů.

Koncepce také doporučuje jednat s vlastníky soukromých parkovišť u komerčních budov, aby zpřístupnili místa pro večerní a noční stání rezidentů. Most si má také v jedné lokalitě otestovat rezidentní parkovací zóny a uvažovat o zpoplatnění takových zón.

Město v posledních pěti letech nabídlo řidičům přibližně 600 nových parkovacích míst, ale poptávka stále roste. „Je tu málo míst,“ sdělil na sídlišti pod Šibeníkem 50letý řidič Jaroslav Horský. Řešení vidí v rozšíření stání směrem do zeleně nebo v etážovém parkování. „Bude stát ale hodně peněz,“ dodal.

Dřívější plány

Most kdysi uvažoval o výstavbě halových garáží za Kosmosem a na okraji sídliště Liščí Vrch, ale z plánů sešlo. Záměr postavit parkovací dům v ulici J. Husa za Kahanem pak zastavila petice obyvatel.

Primátor Jan Paparega letos na jaře v souvislosti s Liščím Vrchem připustil, že kvůli nedostatku míst město vybere lokality, kde bude možné postavit vícepodlažní parkoviště. „Jedná se o složitou problematiku vzhledem k hustotě zástavby a ochranným pásmům inženýrských sítí. Navíc ne každý občan bude souhlasit s tím, aby podobná stavba vznikla právě před jeho domem, přestože i on problém s parkováním má. Rozvojové záměry budou projednány s veřejností,“ uvedl.