Ocelová vzpruha se stala atrakcí. „Je to takové futuristické. Jako brána do Mordoru nebo část vesmírné lodě z Vetřelců,“ popsal Pavel Louka z Jablonce.

Konstrukce stále roste. Do neděle by mělo u objektu stát všech šest plánovaných věží tvořících kompletní příhradovou stěnu. „Konstrukce podepře celou památkově chráněnou část objektu a bude tvořit hlavní oporu stavby. Vystavěna bude do výšky tří podlaží,“ přiblížil Vojtěch Kostiha, mluvčí Skupiny Metrostav, která práce provádí.

Až bude konstrukce objektu zcela stabilní, firma začne odstraňovat následky havárie. Ta se stala v listopadu loňského roku, kdy se zřítila vnitřní opěrná zeď a některé stropy. Od té doby musí řidiči objíždět Podhorskou ulici po vedlejších uličkách.

„Na objízdných komunikacích vznikají problémy zejména v ranní a odpolední špičce,“ poznamenal náměstek hejtmana Libereckého kraje Petr Tulpa. Právě kraj je investorem přestavby budovy Střední školy řemesel a služeb na Centrum odborného vzdělávání.

Silnice ve směru od Tanvaldu bude v polovině května zprovozněna kompletně, směrem od centra Jablonce s určitým omezením, protože příhradová stěna zasahuje až do vozovky.

Práce na zajištění statiky mají skončit do 8. června, kdy by si stavbu měla opět převzít firma BAK, která má na starosti rekonstrukci objektu. Projekt doznal drobných změn, protože kvůli větší bezpečnosti budou nové vnitřní příčky postaveny jinak.

„Pokud vše půjde i nadále podle plánu, můžeme po sanaci budovy konečně začít budovat Centrum odborného vzdělávání. Už jsme otevřeli čtyři, a to ve Frýdlantu, Liberci a dvě v České Lípě,“ uvedl náměstek Petr Tulpa.

Výluka za rok v září

Kraj zároveň doufá, že 1. září roku 2020 se v Podhorské ulici spustí výuka. „Snad se už neobjeví nějaké další nepředvídané okolnosti,“ doplnil náměstek. Liberecký kraj vyčlenil na sanaci objektu 18 milionů korun, v rezervě má pro jistotu ještě sedm milionů. Projekt přestavby budovy pak vyjde na dalších 85 milionů korun.

V Libereckém kraji má přestavbami stávajících školských zařízení vzniknout celkem osm Center odborného vzdělávání. Otevřena jsou první čtyři, v tomto pololetí kraj počítá s otevřením dalších dvou center, a to ve Vysokém nad Jizerou a v Turnově.

Na konci letních prázdnin má být hotovo centrum v Kamenickém Šenově a za rok poté snad i to poslední – v Jablonci v Podhorské ulici.