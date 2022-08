Rekordní zájem o soláry: Přebytky energie ať sousedé sdílejí, apelují odborníci

Saská snaha je zatím experimentální a sleduje ji i česká Správa železnic. „O projektu německých drah víme, nicméně je teprve v počátcích a ještě nebyl řádně posouzen ani ze strany tamního drážního úřadu. Kolegové se musí například vypořádat s prašností při provozu vlaků nebo se stavem železničního svršku v místech osazení těchto panelů,“ přiblížila mluvčí společnosti Nela Eberl Friebová.

V Česku hlavně na budovách

I kvůli nejasnému výsledku zatím SŽ neplánuje, že by se do podobného projektu také pustila a měla nyní zájem zkusit ho i v Česku. Zkoumá ale další možnosti, jak fotovoltaiku na železnicích víc rozšířit. „Diskutujeme nad možností využití protihlukových stěn pro takový typ projektu. I v tomto případě by ovšem byla potřeba vyřešit řadu technických otázek s ohledem na specifika železničního provozu,“ doplnila Eberl Friebová.

Agrivoltaika je zemědělstvím budoucnosti. Nese ale i stín solárních baronů

Správa železnic také testuje umístění solárních panelů na budovu železniční stanice Děčín východ a prověřuje možnosti instalace fotovoltaických elektráren na další objekty Správy železnic. „Máme nyní několik desítek vytipovaných lokalit ,“ vypočetla mluvčí.

Švestková dráha.Zdroj: Deník/Karel Pech

Britská společnost Bankset energy group, která projekt pro Deutsche Bahn připravila, počítá, že na kilometr železniční trati by solární panely mohly vyrobit až 100 kilowattů elektřiny. Železnice mezi Schwarzenberg a Annaberg-Buchholz je historická trasa s kořeny v 19. století, od roku 2009 slouží jako vyhlídková pro turistické výlety. Zároveň je součástí projektu Living Lab DB Netz a slouží jako dráha pro testování nových železničních technologií.

Řada výletních tras je v České republice v rukou soukromých malých společností. K německému projektu jsou ale zatím spíše skeptické. Například společnost AŽD, která provozuje oblíbenou Švestkovou dráhu v Ústeckém kraji. „Fotovoltaické články umístěné mezi pražci podle nás nejsou budoucností,“ řekl mluvčí AŽD Praha Jiří Dlabaja.

Rozvoji fotovoltaiky i spravedlivějším platbám za energii pomohou nové tarify

„Pomineme-li, že v našich zeměpisných šířkách je na železnici odcizeno vše, co není zakopáno, instalováno ve výšce anebo za deseti zámky, zcela jistě by došlo k poškozování článků,“ domnívá se Dlabaja. Podle společnosti navíc hrozí masivní poškození zařízení od létajícího štěrku. „A pokud by ho nepoškodil, zcela jistě by zvířený prach pokryl panely tak, že by nefungovaly, pokud by je někdo i několikrát denně neotíral,“ doplnil Dlabaja. Společnost ale fotovoltaiku jako takovou nezavrhuje, solární panely chce instalovat na nádraží a zastávky Švestkové dráhy.