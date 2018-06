Pardubický Foxconn navýšil mzdy. I na třicet tisíc hrubého

Největší zaměstnavatel na Pardubicku zaměstnancům přisype. Na průměrnou republikovou mzdu ale stále nedosáhnou.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Společnost Foxconn se v České republice dohodla s odbory na navýšení mezd zaměstnancům. Ti si od 1. června, v závislosti na profesi, počtu směn a příplatcích přijdou na částku v rozmezí 23 500 až 30 000 korun - v průměru si tedy dělník odnese 26 750 korun hrubého.



Průměrná hrubá mzda za první čtvrtletí v České republice dosahovala dle čísel Českého statistického úřadu částky 30 265 korun.



V případě nejvyššího možného navýšení - tedy mzdy 30 000 korun hrubého - se ve Foxconnu v případě zdravého, svobodného pracujícího muže jedná o částku 22 740 korun čisté mzdy k výplatě.

Strašák nezaměstnanosti

Kromě uvedeného navýšení základní mzdy do ní společnost na přání svých zaměstnanců převedla v celé výši také docházkový bonus. Všem zaměstnancům pracujícím na plný úvazek do ní tedy přibylo 1 000 Kč, ostatním zaměstnancům částka poměrná k výši jejich úvazku. Zaměstnancům na dělnických pozicích bude zároveň vyplacena mimořádná odměna zpětně dorovnávající rozdíl ve výši mzdy za duben a květen.



„Jsme velmi rádi, že jsme se zástupci odborů dospěli k dohodě. Věříme, že tento krok zvýší spokojenost našich zaměstnanců a zároveň zjednoduší strukturu mezd ve společnosti,“ říká Jitka Kratochvílová, personální ředitelka společnosti Foxconn.



Do plné výše byly dorovnány také nástupní mzdy. „Chceme ocenit snahu nových zaměstnanců, kteří procházejí mnohdy ne jednoduchým adaptačním procesem. Současně můžeme vyšší výkon stávajících zaměstnanců odlišit výkonnostním bonusem,“ doplnila Kratochvílová.



Společnost zároveň doufá, že vyšší mzdy pomohou v době extrémně nízké nezaměstnanosti přilákat nové pracovníky. Konkurenční výhodu se snaží získat i dalšími benefity, jako jsou například týden dovolené navíc, obědy od 6 Kč, příspěvky na zdraví, kulturu a sport nebo zvýhodněné rodinné mobilní tarify. V současnosti v České republice zaměstnává Foxconn zhruba 4500 lidí a stále hledá nové kmenové pracovníky. V pardubickém závodu má aktuálně otevřeno 200 nových pozic, v kutnohorském dalších 100.