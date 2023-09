Proti vládou navrženému úspornému balíčku se bouří také radnice. Pokud daňové změny projdou, nebudou prý mít starostové měst a obcí dost peněz na investice. „Ostrouhají třeba sportovci, na jejich areály nám prostředky nezbydou,“ obává se předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Předseda svazu měst a obcí František Lukl | Foto: ČTK

Co se obcím nelíbí na daňových změnách, které připravuje vláda?

Všechny starosty nadzvedlo plánovaných deset miliard korun kompenzace za to, že daň z nemovitostí zůstane absolutním příjmem obcí a měst. Že tyto peníze půjdou i z DPH, tedy nejen z příjmových daní.

Jak to poškodí rozpočty obcí?

Za prvé nebudeme mít takový výnos z DPH. Za druhé se nenavyšuje, ale naopak spíš má snížit příspěvek na výkon přenesené působnosti a škrtnou se některé národní dotace. To všechno globálně dosahuje částky rovnající se až ročnímu investičnímu rozpočtu všech obcí a měst. Obce ročně proinvestují kolem sta miliard korun. Investiční aktivita se tedy může snížit, což bude mít další negativní dopady na státní rozpočet. Myslíme si, že ten balíček měl být daleko více proinvestiční a motivační. Ekonomika se nedá zachránit pouhými škrty ve státním rozpočtu.

Fialova vláda shání peníze. Podívejte se, kam si pro ně chce sáhnout

Na čem tedy obce a města budou muset nejvíce šetřit?Myslím si, že to postihne zejména volnočasové aktivity. Tedy zabrzdí to rozšiřování či opravy sportovní infrastruktury, ale může to mít vliv také na rozvoj bydlení. I tam, kde se chystají některé pobídky, vždycky bude potřeba finanční spoluúčast obce a města. Ale my v tuto chvíli musíme zajistit základní potřeby, tedy otázky školství, sociálních věcí, čistoty měst a obcí nebo veřejné zeleně. Na ostatní záležitosti, domnívám se, budou peníze v rozpočtech chybět.

Někteří starostové se obávají, že se zhorší také dostupnost evropských dotací.

Je to proto, že nemusí mít dostatek volných finančních prostředků na spolufinancování projektů. Kromě toho se má zvýšit podíl samospráv na evropských projektech. To pro některé obce a města může znamenat, že to už pro ně nebude zajímavé. Administrativa evropských dotací je velmi složitá. Potom už mohou měřit na miskách vah, jestli je pro ně finanční částka z evropských fondů natolik velkou přidanou hodnotou, aby se jim to vůbec vyplatilo.

Daň z nemovitosti: Radnice ji nebudou muset platit. I tak jsou proti navýšení

Obce si stěžují také na změny týkající se sázení a hazardu.

Nás mrzí, že stát nevnímá to, že s internetovým sázením souvisí určitá negativa, která musí obce a města řešit. Přitom ale z on-line hazardu nemáme mít ani korunu, což považuji za naprosto špatné, protože potom obce budou zvažovat, jestli na svém území nemají mít herny, ze kterých něco mají. Myslím si, že by i z on-line měly něco mít všechny samosprávy. Řeší totiž v obcích prevenci i následné aktivity, které s hraním souvisí. Ale pokud někde šly podle mě správnou cestou a herny zrušily, tak nedostanou nic. Myslím si, že je to pro ty samosprávy naprosto nespravedlivé.

Chudé ale nejsou zdaleka všechny obce. Mnoha z nich zůstávají ležet peníze bez zhodnocení na bankovních účtech, což jim odborníci vyčítají.

Pokud se podíváme na absolutní částku, kterou mají samosprávy na svých účtech, tak by se mohla zdát rekordní. Ale i zde je to podobné jako při hospodaření v rodině a domácnosti. Když si chcete opravit dům, mít novou fasádu nebo vyměnit okna, tak musíte nějaký rok předem šetřit, abyste na tu investici měli. Stejné je to i u většiny samospráv, které samozřejmě šetří na to, aby měly na investici nebo její spolufinancování dost peněz. Takže nelze říci, že všechny samosprávy v České republice jsou bohaté. Nemůžeme se dívat pouze na ta absolutní čísla, musíme se vždycky dívat na konkrétní obec, jestli například v příštím roce nechystá novou kanalizaci. Ta ji může stát desítky milionů a samozřejmě jako dobrý hospodář si na to chce dopředu našetřit.

Hráči pokeru a sázkaři se bouří proti Stanjurovi. Deníček výher si nepovedou

Co by tedy vláda ohledně obcí a jejich daní podle vás měla dělat?

Obce a města se už na konsolidaci veřejných financí podílejí tím, že částečně ze svého kryjí výkon přenesené působnosti. To znamená správy, kterou by měl primárně platit stát. Kromě toho budeme mít snížený podíl výběru DPH kvůli tomu, že se snižují některé daně. Obce by si klidně nechaly sáhnout na příjmové daně, ale ať nám nesahají na DPH, protože to je hlavní tahoun. Až 50 procent veškerých příjmů obcí tvoří příjmy z DPH, a pokud u nich dojde k razantnímu snížení, obce budou mít finance pouze na provoz, ne na investice. Stát by měl proto naopak připravit takové kroky, aby opravdu nastartoval a podporoval investiční aktivitu.