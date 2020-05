Na tento okamžik čekali zákazníci dlouhé dva měsíce. Od pondělí 11. května se znovu otevřou velká nákupní centra - i když zatím s omezením, která platí pro restaurace a kavárny. Na nápor nakupujících se připravují i v olomoucké Šantovce, kde se prodejny otevřou úderem deváté ráno.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Attila Racek

„Řídíme se doporučením vlády, takže by lidé měli dodržovat dvoumetrové odstupy a vstupovat do prodejny s rouškou,“ řekl mluvčí Galerie Šantovka Juraj Aláč. Pro zákazníky jsou na nejfrekventovanějších místech u vstupů do obchodního centra instalovány stojany s dezinfekčními prostředky.