Galileo otevírá českým vědcům a firmám dveře do kosmického průmyslu

Umístění Agentury pro evropský globální navigační družicový systém (GSA) do Prahy již přineslo České republice 2,7 miliardy korun. GSA buduje systém Galileo a další projekty, kromě finančního přínosu otevírá českým vědcům a firmám dveře do kosmického průmyslu. Během dnešní diskuze o fungování Galilea a dalších vesmírných aktivitách EU to řekl místoředseda Evropské komise Maroš Šefčovič.

Systém Galileo v současnosti pracuje v omezeném provozu. Vypuštění posledního z třiceti satelitů a uvedení do plného provozu se pak očekává na počátku příštího desetiletí. Šefčovič však poznamenal, že první výsledky jsou povzbudivé a všechny významné technologické firmy včetně Googlu uznávají, že Galileo je lepší než dnes nejrozšířenější systém satelitní navigace GPS, který provozuje americká armáda. ČTĚTE TAKÉ: České přístroje na sondě Solar Orbiter se podívají blizoučko ke Slunci „Na počátku příští dekády bude Evropa nejlépe pokrytým systémem satelitní navigací. Bude jediným kontinentem, na kterém satelitní navigace dosáhne přesnosti 20 centimetrů. Z Prahy se tak kontroluje nejlepší navigační systém na světě,“ řekl Šefčovič. Galileo není však pouze o navigaci. Na palubách všech satelitů jsou i velice přesné atomové hodiny, které mohou pomoci v dalších oblastech, jako je zefektivnění bankovních operací nebo přenosu elektřiny a přesný čas je důležitý například v bankovnictví při finančních operacích nebo v energetice. Podle Šefčoviče závisí na těchto technologiích zhruba 10 procent hrubého národního produktu celé Evropské unie. „Investujeme do naší technologické a hospodářské nezávislosti. Jedno euro, které dáme do Galilea se navrátí sedmi- až dvanáctinásobně,“ zdůraznil Šefčovič. Proto také příští týden ve středu spolu s Elżbietou Bieńkowskou, komisařkou pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, předloží návrh rozpočtu, který by navýšil prostředky na fungování Galilea na 16 miliard euro. ČTĚTE TAKÉ: Česká armáda začne využívat vysokokapacitní satelitní systém Šefčovič současně uvedl, že kromě navýšení rozpočtu by se mělo začít debatovat i o samotném vymezení kompetencí mezi GSA a ESA (Evropskou kosmickou agenturou). Zatímco ESA by se měla soustředit výhradně na projekty zkoumající hluboký vesmír, GSA se obrátí směrem k zemi a poskytování služeb. Kromě Galilea to pro GSA znamená další dva hlavní pilíře činnosti, kterými jsou operační programy EGNOS a Copernicus. Systém EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) pomocí systému pozemních stanic eliminuje nepřesnosti a chyby GPS a zpřesňuje jeho přesnost. Díky tomuto systému mohou například piloti letadel přistát i za nulové viditelnosti, což umožní zkrátit intervaly mezi přistávajícími letadly. Testuje se i jeho použití na železnici. ČTĚTE TAKÉ: Systém Galileo už má ve vesmíru 18 družic, plánuje jich 30 Ve spojení s Galileem a jeho dvaceticentimetrovou přesností bude podle Šefčoviče hrát významnou roli i u budoucích plně automatizovaných autonomních automobilů. Tedy takových, u kterých člověk pouze zadá cíl cesty a nijak nezasahuje do řízení. Copernicus je pak největší světový program pozorování Země. Jeho satelity pomáhají například při přesném zemědělství. Zemědělci mohou na základě dat ze satelitů zjistit, jak se daří jednotlivým plodinám nebo přesně řídit hnojení, aby docílili co nejvyšší efektivity. Copernicus však může být využit i na příklad pro monitorování postupu kůrovce, sledování změn klimatu nebo měření emisí CO2. Galileo je evropský globální družicový polohový satelitní systém (GNSS). Po svém dokončení by se měl stát nezávislou a civilní obdobou primárně vojenských systémů GPS (USA) a GLONASS (Rusko). První satelit systému Galileo byl vypuštěn 21. října 2011. V prosinci 2016 bylo již použitelných deset družic a byla vyhlášena první dostupnost otevřených služeb. V roce 2020 by mělo být k dispozici na oběžné dráze 30 družic (27 provozních a tři záložní), které zajistí přesné určení až na 20 centimetrů. Řízením Galilea je pověřena agentura GSA, která od roku 2012 sídlí v pražských Holešovicích. Je jedinou agenturou Evropské unie, která má své sídlo v České republice.

Autor: Pavel Škopek