V bytové nouzi se v současné době nachází podle iniciativy Za bydlení 154 tisíc lidí včetně 61 tisíc dětí. Žijí na ubytovnách , v azylových domech nebo v nevyhovujících bytech a tento problém se stále nedaří vyřešit. Organizace, které se tímto problémem zabývají, poukazují na nedostatek obecních bytů, ale i na to, že soukromí majitelé často takové zájemce o byt rovnou odmítají.

Právě Romodrom, který její příběh zaznamenal v krátkém filmu, je jednou z organizací v Česku, které se garantovaným bydlením zabývají. „Už deset let pomáháme ohroženým domácnostem najít nový domov, garantované bydlení se nám velmi osvědčilo. Když člověk bytovou nouzi nezažil, je pro něj velmi těžké si představit, v jak náročné situaci se někteří lidé nacházejí a jak náročné je se z takové situace dostat,“ uvedla koordinátorka projektu Eva Nedomová.

Dvaapadesátileté Ingrid Rácové zůstaly po bývalém manželovi dluhy. Kvůli nim nemohla sehnat žádný byt. „Bydlela jsem v podnájmu u strejdy. To byla katastrofa, protože tam byl věčně hluk,“ vzpomíná. Jenomže její příbuzný za ní jednoho dne přišel a oznámil jí, že se musí ze dne na den odstěhovat. Měla ale neuvěřitelné štěstí. V ten samý den jí zavolala pracovnice neziskové organizace Romodrom, že má pro ni byt v systému garantovaného bydlení . „Radostí se mi spustily slzy,“ vzpomíná žena.

Garantované bydlení má tyto obavy majitelů nemovitostí předcházet a navíc zvýšit počet bytů, které by pomohly lidem z nouze. Systém funguje tak, že majitelé svůj byt nabídnou obci nebo organizaci, které je pak pronajmou, komu uznají za vhodné, tedy především lidem, kteří se nacházejí v bytové nouzi.

Organizace přitom majiteli poskytnou garance, že se s bytem bude zacházet správně a dostane včas nájem. Pokud by nájemník přestal platit, například kvůli výpadku příjmu, organizace za něj nájem zaplatí a domluví se s nájemníkem na splátkovém kalendáři.

Organizace, které takto poskytují byty lidem v bytové nouzi, fungují v Moravskoslezském kraji, Plzni, Brně, v Liberci nebo v Praze. Mikoláš Opletal z iniciativy Za bydlení odhaduje, že v tomto systému jsou v současné době nižší stovky bytů, které se využívají v pilotních projektech. „Funguje velmi dobře. Majitelé si o tom navzájem řeknou a bývají spokojeni. Některé organizace už dokonce nemusejí byty aktivně vyhledávat a majitelé se už i sami hlásí,“ přiblížil.

Ředitelka Platformy pro sociální bydlení Barbora Bírová tvrdí, že systém není výhodný jen pro majitele bytů, ale i pro státní rozpočet. „Ročně nás stojí náklady spojené s bytovou nouzí až jedenáct miliard korun. Například měsíční náklady na jedno dítě v dětském domově jsou přibližně 60 tisíc korun. Ročně 720 tisíc korun. Zhruba v polovině případů odebrání dítěte je jednou z příčin špatná bytová situace rodičů. Kdybychom tyto peníze využili k tomu, abychom pomohli lidem najít a udržet si standardní bydlení, ušetříme peníze ve státním rozpočtu a zároveň dáme dětem šanci na lepší budoucnost,“ spočítala Bínová.

Nová legislativa

S garantovaným bydlením počítá i zákon o podpoře bydlení, který v minulých dnech schválili poslanci v prvním čtení. V současné době garantované bydlení řeší neziskové organizace pomocí evropských fondů, podle nového zákona by peníze na garantované bydlení získávaly obce přímo od státu. „Počítá se s tím, že díky tomuto zákonu by se mohlo zajistit dva tisíce bytů ročně,“ popsal Opletal. Jedním dechem nicméně dodal, že na počet lidí, kteří se nacházejí v bytové nouzi, by bylo potřeba takových bytů 80 tisíc.

Z dokumentu organizace Romodrom vyplývá, že sedmdesát až osmdesát procent lidí, kteří se dostali do garantovaného bydlení, se vymanilo za svých krizí, následně i z dávkového systému a pak se stalo i ekonomicky činnými.

„V tuhle chvíli funguje garantované bydlení jenom díky evropským projektům, které jsou ale časově a finančně omezené a bytovou nouzi proto nevyřeší. Přijetí zákona o podpoře bydlení je proto pro řešení bytové nouze klíčové,“ dodala Bínová.

Pokud zákon o podpoře bydlení schválí i Senát a podepíše prezident, předpokládá se, že by mohl začít platit od poloviny příštího roku.