GDPR začíná. Dětem utne Facebook, také omezí reklamu

Den D je tady. Nová unijní pravidla ochrany osobních údajů, neboliGDPR vstupují dneškem v platnost. Výjimky z těchto pravidel zatím v Česku platit nebudou, neboť se čeká na novelu zákona o zpracování osobních údajů.

V praxi to znamená například to, že na sociálních sítích nebudou moci být uživatelé mladší 16 let, pokud k tomu nemají souhlas svých zákonných zástupců.

GDPR se dotkne nakládání s osobními daty, kterými disponují e-shopy, ale i lékaři, školy, či zaměstnavatelé. GDPR rovněž zavádí právo „být zapomenut“, tedy právo na výmaz poskytnutých osobních údajů z marketingových databází.

V posledních dnech proto e-mailové schránky lidí plnily dotazy různých firem, zda člověk dává či nedává souhlas se zpracováním osobních údajů. Firmám hrozí za porušení pokuta až 500 milionů.

Co se změní v ordinacích, školách či bankách? Čtěte speciál na adrese www.denik.cz/gdpr.