Práce na geotermálním vrtu v Litoměřicích vstoupily do další etapy. Do hloubky 1,5 kilometru začali včera odborníci spouštět speciální seismický snímač, který bude měřit sebemenší otřesy v podzemí.

Ředitel výzkumné infrastruktury RINGEN Tomáš Fischer uvedl, že jde, minimálně ve střední Evropě, o nejhlouběji umístěný seismometr. „Významně zpřesní naše měření. Společně s povrchovou seismickou sítí poskytne vysokou citlivost záznamu mikroseismické aktivity,“ přiblížil Fischer s tím, že stávající povrchová měření zatím na žádná mikrozemětřesení neukázala.

Operace v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad, kde se výzkumné centrum RINGEN nachází, je dalším krokem v dlouho připravovaném projektu využívání zemského tepla a v budoucnosti také možného vytápění Litoměřic.

Než se tak stane, bude nutné vyhloubení druhého vrtu o hloubce přibližně 1,5 kilometru, který bude s prvním vrtem propojený puklinami v hornině. Právě druhým vrtem se bude ohřátá voda vracet zpět na zemský povrch a bude ji následně možné použít k vytápění.

V předchozích dnech provedli vědci injektážní testy, kdy pod tlakem vháněli do vrtu vodu. „Ověřili jsme si reakci horniny na tlak a objem vody, což je jeden ze základních parametrů, které potřebujeme pro základní výzkum a ve finále pro propojení dvou vrtů a nastavení celého systému,“ vysvětlil manažer geotermálního projektu Antonín Tym. To, kam voda z vrtu odtéká, zjistili experti díky unikátní metodice za pomoci optického kabelu, jenž ukázal teplotní rozdíly.

Puklinu našli v hloubce 880 metrů, voda v tomto bodě má teplotu 32 stupňů. „Není to žádná závratná teplota. Jedná se o pilotní projekt, kdy chceme nejprve zjistit, zda dokážeme vodu do hloubky vtlačit a vygenerovat nějaký průtok. To, co vyzkoušíme teď a kam se za současných možností dostaneme, pak budeme aplikovat do hloubky větší, kde je i vyšší teplota,“ dodal Tomáš Fischer.

Po spuštění seismometru proběhne vyhodnocování všech dosud získaných údajů. Ty pak zástupci RINGENU představí mezinárodní vědecké radě, která proběhne na konci února v Litoměřicích, a bude rozhodnuto o dalším postupu.

Vyhloubení druhého vrtu bude odvislé na získání dotace, o kterou nyní RINGEN žádá. To, zda požadovaných 90 milionů korun dostane, bude jasné v polovině roku. „Na základě dosavadních výsledků výzkumu umístíme druhý vrt přibližně 100 metrů od stávajícího vrtu. Následně oba vrty hydraulicky propojíme, čímž by měl vzniknout kýžený výsledek, tedy experimentální geotermální výměník pro jímání zemského tepla,“ doplnil Antonín Tym.

Na projektu se podílí odborníci z Přírodovědecké fakulty UK, Geofyzikálního ústavu, České geologické služby i zahraniční vědci.