Gillette dostal výjimku z Trumpových cel. Potřebuje speciální ocel na žiletky

Americkému výrobci holicích potřeb Gillette se podařilo vyjednat výjimku z cla, které letos prezident Donald Trump uvalil na dovoz oceli do Spojených států. Pro své žiletky potřebuje Gillette speciální druh oceli, kterou již přes dvacet let nakupuje ve Švédsku. Informovala o tom televize CNN s odvoláním na mateřskou společnost Procter & Gamble (P&G).

Podle Procter & Gamble používá Gillette ocel od švédského dodavatele, protože se mu nepodařilo najít ve Spojených státech výrobce, který by ji byl schopen dodávat v požadované kvalitě. Společně vyvinuli „velice specializovanou ocel“, která je „klíčem k našemu úspěchu a vysoce kvalitním výrobkům, které vyrábíme," uvedl P&G ve své žádosti o výjimku.

Firma upozornila, že pokud by se na ni vztahovalo clo na dovoz oceli ve výši 25 procent, uškodilo by to výrobním operacím Gillette v USA a ve výsledku by to znamenalo zvýšení konečných cen pro spotřebitele. Konkurenční společnost Edgewell Personal Care (EPC), která vlastní značky Wilkinson Sword a Schick, podle CNN údajně obdržela podobnou výjimku již v červnu.

P&G je v současnosti největším světovým hráčem v oblasti holení a kromě Gillette vlastní i značky holicích strojků a žiletek Braun a Venus. Loni pak potřeby pro holení připadala desetina z celkových tržeb společnosti, které dosáhly 66,8 miliard dolarů (1,5 bilionu korun).

Firma se však musí současně vypořádávat nejen s levnější konkurencí a také se změnou spotřebitelských návyků. Američtí muži se holí stále méně často. Podle dat společnosti Euromonitor klesl podíl P&G na americkém trhu s pánskými holicími strojky a žiletkami v letech 2012 až 2017 o více než 13 procentních bodů.

Firmy žádají výjimky

Administrativa Donalda Trumpa způsobila v březnu nejen vedení P&G, ale i dalším americkým výrobcům, velké problémy poté, co avizovala zavedení tarifů ve výši 25 procent na dovoz oceli a 10 procent na dovoz hliníku. Opatření na import z Evropské unie pak vstoupila v platnost v červnu.

Podle ministerstva obchodu schválila Trumpova administrativa od poloviny září více než 2500 žádostí firem, aby byly jejich produkty vyjmuty z tarifů na ocel. Vláda provedla v září v procesu udělování výjimek změny, poté co si podnikatelé stěžovali, že nastavená pravidla příliš nahrávají velkým firmám, které mohly torpédovat požadavky menší konkurence.