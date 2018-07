Google diskriminuje ostatní prohlížeče, říká vývojář. Společnost to však popírá

Google má tímto způsobem diskriminovat konkurenční programy a nutit uživatele k přechodu na jeho Chrome. YouTube podle Petersona nabíhá na všech ostatních prohlížečích kvůli nové architektuře až pětkrát pomaleji. Stránka nyní využívá technologie, které nejlépe spolupracují s rozhraním používaným pouze u aplikace společnosti Google.

„Pro prohlížeče, jako je Firefox nebo Microsoft Edge, poskytuje YouTube alternativní řešení, které je výrazně pomalejší. Na mém notebooku se úvodní stránka načte zhruba o 5 vteřin pomaleji při použití Firefoxu než při použití Chromu,“ říká Peterson.

YouTube page load is 5x slower in Firefox and Edge than in Chrome because YouTube's Polymer redesign relies on the deprecated Shadow DOM v0 API only implemented in Chrome. You can restore YouTube's faster pre-Polymer design with this Firefox extension: https://t.co/F5uEn3iMLR