Společnost Google bude na svých platformách blokovat reklamy, v nichž se objeví informace zpochybňující globální oteplování. Firma to oznámila v příspěvku na svém blogu. Chce tím zúžit prostor pro dezinformace šířené popírači vědecky podložené teorie o změnách klimatu a znemožnit jim z takového obsahu profitovat. Nová pravidla se budou týkat i serveru YouTube.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.