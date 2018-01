Google ulil 15,9 miliardy eur na Bermudy. Aby ušetřil na daních

Společnost Google převedla v roce 2016 15,9 miliardy eur na firmu na Bermudách, čímž ušetřila minimálně 3,7 miliardy dolarů na daních. Použila k tomu dvě metody, které se proslavily pod přezdívkou "nizozemský sendvič s dvojitou irskou".

Metoda zvaná "Dutch sandwitch with Double Irish (nizozemský sendvič s dvojitou irskou whiskey) představuje kombinaci využití různých daňových kódů irského a amerického práva tak, aby firma mohla přesouvat své zisky do jurisdikce s nižší daňovou sazbou, a transferu peněz přes nizozemskou prázdnou schránku, aby se firma vyhnula placení srážkové daně.

Jde o to, že Google využívá v Irsku dvě společnosti: Google Ireland Limited a Google Ireland Holdings.

Holding má formálně ředitelství v daňovém ráji na Bermudách, kde se neplatí daň z příjmů právnických osob, a spravuje obchodní značku a patenty. Nikoho nezaměstnává, funguje jen jako schránka.

Ale vlastní společnost s ručením omezeným Google Ireland Limited, které zaměstnává dvě tisícovky lidí v Dublinu a prodává inzerci a služby v Evropě, Africe a na Blízkém východě. Sám je přitom vlastněn společností Google Bermuda Unlimited, přičemž ono slovíčko „Unlimited“ (neomezené ručení) znamená, že nemusí poskytovat účetní výkazy.

Google Ireland Limited shromažďuje většinu mezinárodních příjmů z reklamy, a tyto peníze pak převádí na nizozemskou dceřinou společnost Google Netherlands Holdings BV, což je další prázdná schránka. Ta tyto peníze převádí na holding Google Ireland Holdings Unlimited. Důvodem tohoto postupu je to, že kdyby irské eseróčko poslalo platbu na Bermudy rovnou, Irové by si z ní vzali srážkovou daň. Google proto peníze vloží do "holandského sendviče", protože z plateb do zemí Evropské unie Irsko nic nesráží.

Částka, kterou Google v roce 2016 tímto způsobem přesunul, byla o sedm procent vyšší než v předcházejícím roce.

Google čelí kvůli tomuto odklánění peněz za účelem "daňové optimalizace" tlaku regulačních orgánů po celém světě. Irská vláda možnost "dvojité irské" pod tlakem evropských zemí v roce 2015 zrušila, tento zákaz ale platí jen pro nově příchozí firmy. Podniky, které tuto metodu užívají z dřívějška, tak mohou činit až do konce roku 2020.