Google umožní volnější modifikace Androidu. Zavede však licenční poplatky

Americká společnost Google uvolní podmínky pro výrobce zařízení s operačním systémem Android. Rozhodnutí je důsledkem tlaku orgánů Evropské unie, které firmu obvinily z ilegálního zneužívání dominantního postavení na trhu. Ostatní firmy však nově budou muset za aplikace Googlu platit.

Nové smluvní podmínky, které začnou platit od 29. října letošního roku, se budou týkat pouze zařízení prodávaných v Evropském hospodářském prostoru, tedy na území Evropské unie, Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

Google již nadále nebude bránit společnostem, které vyrábějí mobilní telefony a tablety se systémem Android, pracovat na zařízeních s jinými verzemi operačního systému. Zároveň umožní výrobcům svobodnější volbu aplikací, které budou v přístrojích předinstalovány.

Rozhodnutí je důsledkem sankce Evropské komise, která amerického technologického giganta potrestala pokutou ve výši 4,3 miliardy eur, v přepočtu více než 111 miliard korun, za „nezákonné upevňování dominantního postavení“ na trhu. Změna podmínek však podle britské BBC neznamená přiznání chyby. Společnost se i nadále hodlá proti trestu bránit.

Změny nebudou zdarma

O změně podmínek Google informoval na blogu. Uvolnění podmínek pro předinstalované aplikace zahrnuje zrušení takzvaných balíčků. Pokud například doposud chtěl výrobce do zařízení zahrnout aplikace YouTube nebo Google Maps, musel v rámci balíčku vybavit přístroj i internetovým vyhledávačem Chrome a aplikací Google Search.

Ušlý zisk chce společnost nahradit prostřednictvím zvláštního poplatku. „Jelikož nám předinstalované aplikace pomáhaly financovat vývoj a bezplatnou distribuci systému Android, zavedeme nové placené licence pro chytré telefony a tablety pro Evropský hospodářský prostor,“ uvedl jeden ze zakladatelů projektu Android Hiroshi Lockheimer. „Android jako takový zůstane i nadále otevřený a zdarma.“ Otázkou zůstává, zda změna nepřinese zdražení pro koncové uživatele.

Nový svět možností

Evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová v minulosti upozornila, že Google brání ostatním společnostem v plném využití vlastních modifikovaných verzí systému Android. Výrobci se až dosud soustředili zejména na vizuální úpravy systému, aniž by se pokoušeli o výraznější úpravu kódu, která by mohla zapříčinit nefunkčnost „povinných“ aplikací.

Podle odborníků by nyní firmy mohly začat více experimentovat. „Pokud by například Samsung chtěl udělat telefon s modifikovaným Androidem, použít vlastní prohlížeč Samsung, vlastní mapy Samsung a vlastní hlasovou asistentku Bixby a vyhnout se obdobným aplikacím od Googlu, nyní to mohou udělat,“ říká analytik Ben Wood.

Největší výzvou bude podle Wooda pro výrobce telefonů alespoň částečně napodobit úspěch Applu, který prostřednictvím aplikací, jako je úložiště iCloud nebo obchod s hudbou Apple Music, dokáže vydělávat na zařízeních i poté, co si je zákazník zakoupí. „Až doposud to pro výrobce bylo složité, protože velká část zisku putovala Googlu,“ vysvětluje analytik.