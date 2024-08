Zdraví lidé žijící ve zdravé společnosti na zdravé planetě díky zdravým potravinám. Tak by se ve zkratce dal shrnout cíl Evropské unie uvedený v Zelené dohodě pro Evropu (Green Deal) pro zemědělství. „Přechod na udržitelný potravinový systém, který zajistí dostatek potravin a jejich cenovou dostupnost, může přinést nejen environmentální, zdravotní a sociální přínosy, ale i spravedlivější ekonomické zisky,“ charakterizuje změnu Evropská komise na svém webu. Čeští zemědělci to ovšem tak optimisticky nevidí.

K plánovanému dosažení rovnováhy mezi emisemi uhlíku vypouštěnými do atmosféry a opatřeními odebírajícími z ovzduší oxid uhličitý do roku 2050 má v zemědělství přispět zejména razantní snížení spotřeby průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin již do roku 2030.

„Termín pro splnění těchto cílů se blíží, ale nám dosud chybí nějaký akční plán, jak jich dosáhnout, který by byl udržitelný a zároveň férově nastavený v rámci všech členů Evropské unie,“ řekla mluvčí Agrární komory České republiky Barbora Pánková.

Podle předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Pýchy je Česko již nyní v omezování používání pesticidů premiantem. „Nutit české farmáře do dalšího snižování je nespravedlivé vzhledem k řadě západních zemí, kde naopak v posledních letech používání pesticidů narůstá,“ zdůraznil Pýcha.

Klimatické změny a noví škůdci

Poukázal přitom na nové výzvy. „Klimatické změny přinášejí vyšší tlak nových chorob a škůdců a bez odpovídajících přípravků na ochranu rostlin jim nebudeme moci čelit,“ podotkl.

Podle ministerstva zemědělství je ale v zájmu samotných zemědělců, aby už při hnojení mysleli na udržitelnost a využívali nejmodernější technologie. „Zemědělci by měli, a řada z nich to dělá, hnojit pouze na základě přesných dat, kdy vycházejí z obsahu živin v půdě a plánovaného odběru živin pěstovanou rostlinou,“ uvedla Tereza Kubálková z ministerstva.