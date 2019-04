Podvodníci často využívají takzvaný phishing, tedy rozesílání elektronické pošty, která se snaží z příjemců vylákat citlivé údaje - přihlašovací jména, hesla a podobně. „Stránky používají věrohodný branding seriálu a mimo jiné lákají fanoušky na soutěže o speciální dárkový balíček Hry o trůny. Ve skutečnosti samozřejmě žádné ceny neexistují a útočníci se snaží jen získat co nejvíce citlivých informací, které by mohli dále použít, ať už ke spamování, prodeji nebo jiným útokům,“ vysvětluje Petr Cícha ze společnosti Check Point.

Pozor by si lidé měli dávat i při nákupech v různých internetových obchodech. „Různé obchody se vydávají za oficiální stránky a nabízí nejrůznější předměty spojené se seriálem. Ale cílem je pouze podvodně sbírat údaje o kreditních kartách uživatelů,“ varuje Cícha.

Nejlepším řešením je spoléhat na takové prodejce, se kterými mají uživatelé dobré zkušenosti, případně si jejich pověst nejprve prověřit na internetu. K tomu může posloužit například aplikace Trustpilot, která nabízí databázi tisíců obchodů z celého světa.

Zneužití značky

Odlišit podvodné webové stránky od těch legitimních přitom nemusí být vůbec snadné, rozdíl často nemusí poznat ani zkušený uživatel. Hackeři totiž dokáží známé a důvěryhodné značky, jako je právě seriál z produkce HBO, dobře využít.

Streaming - Internetové vysílání videoobsahu

„Webové stránky zaměřené na tématiku Hry o trůny můžeme rozdělit do dvou hlavních kategorií - legitimní a podvodné webové stránky. Obě kategorie využívají popularitu značky, aby přilákaly uživatele, ale motivace je samozřejmě jiná. Mezi legitimní webové stránky patří například různé fanouškovské stránky, online hry nebo malé obchody, které hledají potenciální zákazníky nebo nové členy komunity,“ říká Cícha.

Ty podvodné oproti tomu využívají populární značku k zobrazování reklam či vylákání osobních údajů. „Nebo se snaží přesvědčit uživatele k instalaci nechtěného programu,“ doplňuje výčet Cícha a dodává: „Tyto podvodné webové stránky většinou zahrnují weby, které požadují osobní informace pro marketingové účely a falešné streamingové stránky, které vyžadují, aby uživatel stáhl doplněk prohlížeče a poskytl osobní údaje, přičemž žádný obsah se uživateli samozřejmě nezobrazí.“

Prevence a ochrana

Žádná ochrana samozřejmě není stoprocentní, přesto však sami internetoví uživatelé mohou nebezpeční alespoň zmírnit. Důležité je dodržovat běžné zásady bezpečného pobytu v on-line prostředí. „Přemýšlejte, než na něco kliknete. Odkazy v náhodných e-mailech nebo chatech mohou být zrádné. Pokud si nejste jisti, zkontrolujte, jak vypadá skutečný link pod odkazem, na který plánujete kliknout, jestli opravdu povede tam, kam očekáváte,“ doporučuje Petr Cícha.

Napovědět vám může i adresa samotná. Ověřte si, zda má doména webu, který se chystáte navštívit, důvěryhodné jméno. Pokud se pak stránku rozhodnete otevřít, ujistěte se, že je zabezpečená. Poznáte to jednoduše - adresa by měla začínat „https“ a u adresního řádku by se měl zobrazit symbol zamčeného zámku.

Doporučuje se používat také preventivní bezpečnostní řešení, kterými mohou být různé antivirové programy a aplikace, které vás na podezřelé webové stránky samy upozorní. Až si tedy příště budete hledat informace o svém oblíbeném seriálu nebo budete uvažovat o nákupu s ním spojeného zboží, mějte se na pozoru.