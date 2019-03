Americký výrobce legendárních motocyklů Harley-Davidson se snaží přilákat a vychovat si novou generaci zákazníků. V úterý Harley-Davidson oznámil, že kupuje společnost StaCyc, která vyrábí elektrické motorky pro malé děti. Informoval o tom server CNN Business.

Společnost StaCyc má v současnosti v nabídce modely 12eDrive a 16eDrive, které popisuje jako „perfektní volbu pro malé borce“ ve věku tři až sedm let. Motocykly mohou vyvinout maximální rychlost 16 kilometrů za hodinu a jejich cena se na americkém trhu pohybuje od 649 do 699 dolarů (od 14 676 do 15 807 korun).