Fond Hartenberg, který patří do svěřenského fondu Andreje Babiše, může koupit většinový podíl v síti květinářství Flamengo. Povolil to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). ČTK to zjistila z internetových stránek úřadu. Cenu transakce žádná ze stran nezveřejnila.

"Úřad povolil spojení soutěžitelů neboť zjistil, že nebudou mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí je pravomocné," uvedl mluvčí úřadu Martin Švanda. Hartenberg může po fúzi kontrolovat majitele sítě květinářství, společnost HFF, její spolumajitel Ján Balko si v ní ponechává podíl. Penam z Agrofertu může koupit konkurenci. Musí ale prodat některé své závody Přečíst článek › HFF se s konsolidovaným obratem přes miliardu korun řadí k nejvýznamnějším subjektům na českém trhu s řezanými a pokojovými květinami a doplňkovým sortimentem. Provozuje přes 190 prodejen květin v supermarketech, hypermarketech a nákupních centrech. Rozvoj za hranice Spoluvlastník HFF Ján Balko ml. dříve uvedl, že se firma rozhodla pro spojení s Hartenbergem kvůli rozvoji společnosti i mimo hranice Česka. Silný finanční partner podle něj umožní zrychlit další růst společnosti a vloží do společného projektu potřebné know-how s řízením zahraniční expanze. Hartenberg spadá pod firmu SynBiol. Její akcie a rovněž akcie společnosti Agrofert vložil Babiš v únoru 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Fond investoval mimo jiné do zdravotnického byznysu nákupem klinik asistované reprodukce, vlastní také třeba většinový podíl v Poliklinice Modřany. Loni koupil majoritní podíl v největším středoevropském internetovém prodejci spodního prádla Astratex. Působí rovněž v biotechnologii či potravinářství. Agrofert kvůli auditu nebude dostávat dotace. Zemědělský fond volí opatrnost Přečíst článek ›

