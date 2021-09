Pomoc pro koloniály MPO odsouhlasilo podle Havlíčka pro Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký, Královéhradecký kraj a Vysočinu. "Hodnotí se žádost Liberecka, v přípravě Jihočeši. Příslib pomoci prodejnám i od ostatních až na Středočeský kraj," napsal Havlíček na twitteru. Doplnil, že nevyužití programu nelze rozumět.

Středočeský kraj na konci srpna oznámil, že se do programu zatím nezapojí kvůli nízkému objemu podpory. "Předpokládáme-li ve středních Čechách zájem přibližně 500 žadatelů, pak by každý obchůdek dosáhl na maximální podporu šest tisíc korun, a to jim opravdu v ničem nepomůže. Samotná administrace by navíc vedla k další nesmyslné byrokracii," uvedl náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN).

Podpora z programu Obchůdek 2021+ je učena provozovatelům koloniálů v obcích do tisíce obyvatel, respektive do tří tisíc, kdy v jednotlivých částech obce nežije více než tisíc lidí. Ti budou moci získat příspěvek až 100.000 korun za rok. Využít ho mohou na mzdy zaměstnanců, nájem, internet, vytápění, osvětlení nebo na náklady spojené s přijímáním platebních karet. Program může podle předsedy Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) Pavla Březiny zachránit stovky prodejen.

Na tradičním trhu, který zahrnuje prodejny s potravinami do 400 metrů čtverečních, v posledních letech podle dat společnosti NielsenIQ obchodů ubývalo. Za letošní rok je podle firmy patrný jejich růst. V květnu jich fungovalo 11.952, meziročně o 16 více. Zahrnuty přitom byly aktuální údaje o tzv. organizovaných prodejnách, které jsou součástí nějaké sítě.