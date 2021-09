Přitom Češi jsou poměrný hravý národ: nějaký druh hazardu alespoň občas vyzkouší 30 až 50 procent dospělé populace. Podle odhadů Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti ale jedno až tři procenta tuzemských hráčů lze označit za „rizikové“. V reálu jde asi o 90 tisíc lidí.

Psychologové, psychiatři a hlavně samotní provozovatelé hazardu proto přicházejí s novým systémem, který by měl potenciální rizikové hráče odhalit ještě před tím, že hazardnímu hraní nezdravě „propadnou“.

Institut pro regulaci hazardních her (IPRH), který sdružuje hlavní společnosti působící v oblasti hazardu a zastřešuje 95 procent legálního trhu v ČR, spouští projekt Zodpovědné hraní.

Zjednodušeně řečeno jde o počítačový program, který, se zapojením prvků umělé inteligence, dokáže na dálku odhalit, že hráč u počítače vykazuje známky závislosti. Typicky tím, že hraje moc často, utrácí velké částky nebo tráví u her velký čas.

„Systém bude sledovat a vyhodnocovat změny v herním chování hráče a zvláštní pozornost věnuje tzv. rizikovým markerům,“ říká psycholog Ladislav Csémy z Národního ústavu pro duševní zdraví, který se na vývoji nového systému podílí.

Pokud program zjistí, že jde o rizikového hráče, začne mu posílat mailem „upomínky“. Nejprve přátelské, později s nabídkou psychologické pomoci a pokud by ani to nepomohlo, v krajním případě by člověk mohl být na dálku zcela „vypnut“ a v Česku už by si legálně nezahrál. Takto tvrdý trest ale bude vyžadovat změnu zákona, na čemž se firmy provozující hazard dohadují s ministerstvem financí. To už v roce 2017 iniciovalo zpřísnění zákona, takže v současné době už musejí být všichni hazardní hráči na internetu i v kamenných pobočkách registrování a jsou tím pádem i ztotožněni.

Společné memorandum

Unikátní na novém systému je hlavně to, že se do něj zapojí všichni čtyři hlavní hráči na trhu, tedy Sazka, Fortuna, Tipsport i Chance. Ve čtvrtek podepsaly společné memorandum, ve kterém se zavazují nový systém na hlídání rizikových hráčů zavést do jednoho roku.

„Chceme, aby bylo hraní hlavně zábavou, a víme, že rizikovým situacím dokážou nejlépe předejít sami provozovatelé, kteří mají k hráčům nejblíže a mohou s nimi přímo komunikovat,“ říká ředitel IPRH Jan Řehola. Kromě hráčů se projekt zaměří i na zaměstnance provozovatelů hazardu, aby jak na internetu, tak v kamenných pobočkách dokázali rizikové hráče odhalit.

Podle šéfa Fortuny Davida Vaňka je systém na monitorování rizikových hráčů inspirován Velkou Británií, kde ale každá hazardní firma má svůj vlastní program. U nás budou používat všichni hlavní hráči na trhu stejný „metr“.

„Zkušenost z Velké Británie ukazuje, že se tam až 80 procent hráčů díky monitorování podaří zastavit ještě před tím, že než by se z nich stali rizikoví či dokonce závislí lidé,“ popisuje Vaněk. Herní společnosti sice zpřísněním pravidel a zavedením vlastní regulace přijdou o tržby, jiná cesta ale podle nich není. „Za nás za všechny říkám, že od rizikových hráčů nechceme ani korunu,“ dodává šéf Tipsportu Petr Knybel.