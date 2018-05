Herec Roden představil vlastní edici vín. Sestavil ji ze čtyř chuťově rozdílných

Víno je zvláštní. A zvláštní věci má neskutečně rád. Podle známého českého herce Karla Rodena je ve víně spousta chutí, tudíž v něm může každý člověk neustále objevovat něco zajímavého. Nyní uvádí na trh společně s rodinným vinařstvím Vican z Mikulova na Břeclavsku speciální edici vín.

Představitel řady rolí světového plátna mu propůjčil své jméno. „Chtěli jsme, aby si každý milovník dobrého vína vybral. Schválně jsme proto sestavili chuťově rozdílná vína,“ říká šestapadesátiletý herec.

Každá láhev i karton dostaly jeho podpis a poselství: Méně spěchu, více chuti. „Chtěl jsem jen zdůraznit, jak je doba uspěchaná. Lidé nemají na nic čas. Snad ani na dobré víno,“ stojí si za svým muž oceněný Českým lvem za hlavní roli ve filmu Masaryk.

Jeho edice obsahuje čtyři různá vína. „Je v ní suchý minerální Ryzlink vlašský. Zajímavé je rovněž suché barikové Rulandské šedé, které má až špekovou vůni ze dřeva. Potom máme polosuchý Tramín červený s čajovou kořenitostí. Chybět nemohla ani populární polosladká Pálava,“ popisuje Roden vína, která už v minulosti několikrát ochutnal.

Oblíbenou odrůdu přitom nemá. „Já piji jen ta špičkově udělaná vína. Pokud jsou ještě něčím zvláštní, tak je opravdu ocením,“ pokračuje herec, který se s majitelem vinařství a producentem seriálových Vinařů Tomášem Vicanem zná již několik let.

Vyhraněný názor nemá na sladká ani suchá vína. „Je to jako s jídlem. Jeden den máte chuť na slané, druhý na sladké. Když však vím, že budu pít delší čas, dám si pouze suché víno,“ přiznává Roden.

Dříve si dokonce pohrával s myšlenkou, založit si vlastní vinici. Teď se do pěstování hroznů vůbec nežene. „Raději jsem to zavrhl. Ať se víno dělá tam, kde je mu dobře,“ vzkazuje.

Pokud by za ním producent přišel s nabídkou role do filmu nebo seriálu s vinařskou tematikou, pečlivě by ji zvážil. „V případě kvalitního scénáře bych to toho asi šel,“ uzavírá Roden.

DAVID KVAPIL