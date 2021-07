Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) představil definitivní plány na rozloučení s provozem na metrovém tramvajovém rozchodu mezi dvěma největšími městy Libereckého kraje. V pondělí začnou práce na změně rozchodu a modernizaci trati.

Tramvajová trať z roku 1955 je poslední v zemi, kde zůstal úzkorozchodný tramvajový provoz. Od konce příštího roku, kdy se vrátí v plné délce provoz zpět, už budou tramvaje jezdit na rozchodu 1435 mm.

Tramvaje pro poslední jízdy

• Historická tramvaj „Bovera“ č. 78 z roku 1929



• Historická tramvajová souprava 6MT č. 117 (z roku 1953) a vlek č. 44 (z roku 1932)



• Historická tramvaj T2R č. 17 z roku 1962



• Historická tramvaj T2-62 č. 145 z roku 1964



• Historická tramvaj T3M č. 8106 z roku 1972



• Tramvajová souprava T3m+T3m



• Tramvajová souprava T3R.PLF+T3R.PVNa konečné v Jablonci bude vystaven vlečný vůz-trolejová věž JED z roku 1899

Zánik metrového rozchodu znamená komplikace zejména pro místní Boveraclub, který se specializuje na provoz historických tramvají. Zůstane mu úsek v centru města z vozovny do Lidových sadů, kde je ještě možnost metrového provozu díky třetí kolejnici.

Pravidelný provoz skončí na trati v sobotu večer, od neděle začne pro běžnou dopravu výluka. V neděli ale na trase ještě budou tramvaje jezdit, pouze však historické. Večer vygraduje spanilou jízdou všech tramvají v koloně z Jablonce nad Nisou (odjezd 19:00 hod.) přes Vratislavice nad Nisou (průjezd 19:30 hod.) do Liberce (terminál, průjezd 20:00 hod.). DPMLJ připravil ke konci metrového rozchodu i speciální video.

Tramvajová trať projde nejprve změnou rozchodu v úseku U Lomu – Vratislavice, výhybna. Zakázku za 95,8 milionu korun získala Eurovia. Hotovo má být do konce října, pak se vrátí tramvaje alespoň na úsek z Liberce do Vratislavic. Během podzimu má začít i modernizace trati z Vratislavic do Jablonce. Příští rok v prosinci by tak měla skončit celkem už 14 let trvající modernizace tohoto spojení.