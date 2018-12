Vítkova CPI vydala dluhopisy v Japonsku. Jako první evropský developer

Sněmovní volby by nyní jasně vyhrálo vládní hnutí ANO, které by podle aktuálního volebního modelu společnosti Median volilo 29,5 procenta hlasů. Opoziční ODS by skončila druhá se ziskem 13,5 procenta hlasů a třetí Piráti mají o půl procenta hlasů méně. Oproti říjnu si všechny tři strany zhruba o jeden procentní bod polepšily, zatímco obě levicové strany - ČSSD a KSČM - oslabily.