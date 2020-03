Důkladnou renovaci pak potřebují zábradlí, schodiště, římsy a většina uměleckých reliéfů od význačných sochařů. Restaurace dvou reliéfů začne pod dohledem památkářů už letos.

„Hlávkův most je z hlediska vytíženosti automobilovou dopravou druhý v Praze. My díky diagnostice víme, že bude možné s pomocí rekonstrukce zachovat technické i estetické hodnoty této stavby,“ poznamenal náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě).

V následujících týdnech podle něj začnou projekční práce a souběžně s nimi běžná údržba a drobné opravy mostu. V létě má být vyměněna asi třetina přechodových desek, které spojují nejstarší část mostu s „rozšiřující“ nástavbou z počátku 60. let minulého století a jejichž poškození limituje možné zatíženímostu.

Doprava zůstane zachována

Generální rekonstrukce by měla podle Scheinherra začít do dvou let a trvat dva až tři roky. Náklady na tuto akci půjdou do stovek milionů korun a město se prý bude snažit, aby mohla být doprava na mostě, pojmenovaném po filantropovi Josefu Hlávkovi, během prací zachována.

„Z mého osobního pohledu by bylo nejlepší během stavby provoz zastavit, aby se nemusely dělat kompromisy. Z technického hlediska je to přímočará věc. Ale chápu, že politicky je to těžko prosaditelné. Navíc, kdyby se jednou za čtvrt století udělaly nová hydroizolace a vozovka, tak by celková rekonstrukce nebyla nutná. I to by ale znamenalo zavřít most na půl roku, což je opět politicky neprůchodné,“ upozornil Milan Hrabánek z Kloknerova ústavu ČVUT.

Sedm a půl tisíce stran

Tým desítek lidí pracoval na diagnostice celý uplynulý rok a vyprodukoval při tom sedm a půl tisíce stran textů, grafů, fotek atd. Sám inženýr Hrabánek se této práci věnoval prakticky denně a jakožto nejmenší člen skupiny osobně zdokumentoval i dva kilometry dlouhé útroby plavebních komor pod mostem.

Podle Scheinherra jsou dokončené nebo před koncem diagnostiky trojice dalších velkých mostů přes Vltavu Libeňského, Legií a Palackého.