Porubská Hlavní třída pod zemí. Dalších třicet let se sem nikdo nepodívá

Žádné chodby, jen jedenáct šachtic s pětimetrovou hloubkou a zhruba dvoumetrové kanály vedoucí horkovodní trubky. Tak to vypadá pod porubským bulvárem.

„Stavěli to v šedesátých letech a poslední velká oprava pak proběhla v osmdesátých letech minulého století,“ líčí Miroslav Helias slézající po žebříku do šachtice Š52 přímo uprostřed Hlavní třídy, na jejím kruhovém objezdu, neboli rondelu.

V těchto místech má společnost Veolia Energie ČR vše v novém a finišuje ostatně už i s celou letošní etapou rekonstrukce horkovodu v délce 320 metrů.

„Opravovat se dá pouze mimo topnou sezonu,“ upozorňuje Helias z pracovní pozice operátora.

S kolegy pronikal pod porubský bulvár po třiceti letech od poslední rekonstrukce.

„Potrubí, co jsme vytahovali ven, bylo už v havarijním stavu,“ pokračuje s tím, že poruch pamatuje za posledních šest let jen v této porubské lokalitě přinejmenším osm.

Horkovod pod Hlavní třídou je páteřní linkou dodávající teplo z třebovické elektrárny pro domácnosti, ale také nemocnici, vysokou školu a další objekty. Potrubí tu pokládají o půlmetrovém průměru s půldruhého centimetru tlustými stěnami. A na ocel pak izolaci.

„Řekněme, že dalších třicet let by se tu nemuselo kopat,“ dodává operátor Helias. A potrubáři poukazují na paradoxní fakt: Do ulice nazývané zdejšími obyvateli „Leninka“ (vyrostla za socialismu jako Leninova třída) instalují trubky vyráběné v Rusku…

Nejnáročnější etapa rekonstrukce

Letošních 320 metrů (předchozích 510 je už hotovo, na příští rok jich ještě 240 zbývá) znamená nejnáročnější etapu rekonstrukce horkovodu na porubské Hlavní třídě.



„A to z hlediska koordinace všech prací. Jednali jsme kvůli nim s obvodem, dopravní policií i dopravním podnikem,“ říká Libor Valový, náměstek regionálního ředitele společnosti Veolia Energie ČR s tím, že průběh oprav se snažili skloubit i s několika velkými společenskými a sportovními akcemi, jakými byly mezinárodní in-line bruslařské závody nebo cirkusový festival.