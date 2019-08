Pardubické letiště chystá linku do ruské Kalugy. Hledá se dopravce

Z pardubického letiště by se mělo létat do ruské Kalugy. Zájem o novou linku mají především Rusové, kteří by na ni měli přispět dvojnásobnou částkou než akcionáři pardubického letiště, kterými jsou město a kraj. Obě letiště nyní budou hledat dopravce, který by spoje provozoval.

Terminál Jana Kašpara na letišti v Pardubicích. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Kaluga a Pardubice mají leccos společného – nachází se blízko hlavního města, na které mají dobré dopravní napojení. A také mají v obou městech letiště s novým terminálem, kam je potřeba nalákat cestující. „Ruská strana projevila eminentní zájem o jednání, které by mělo vést k zavedení přímého leteckého spojení mezi Pardubicemi a Kalugou. S gubernátorem Kalugy a vedením letiště jsme se domluvili, že společnost EBA společně s kalužskými kolegy vypracuje návrh možné spolupráce včetně finančního modelu. Zároveň budeme chtít hledat dopravce, který by tuto linku provozoval,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Nákladní dopravu čekají změny. Vláda chce zakázat jízdu kamionů po celou neděli Přečíst článek › Linku bude pravděpodobně potřeba nejprve dotovat. Ruská strana je ale prý připravena na počátku spojení vynaložit dvojnásobnou finanční částku než akcionáři pardubického letiště. „My jsme připraveni, pakliže nalezneme dopravce a finanční model bude rozumný, podpořit tuto linku v jejím počátku z krajského rozpočtu,“ podotkl Netolický. Že by o linku do Kalugy nebyl zájem se na krajském úřadu nebojí. „Zájem o spojení by měli například čeští zaměstnanci koncernu Volkswagen v Kaluze, ale také ruští turisté, kterým mnohdy cesta z Kalužské oblasti na moskevské letiště Šeremetěvo trvá i okolo pěti hodin,“ sdělil mluvčí kraje Tomáš Drechsler. Mezinárodní status získalo kalužské letiště v roce 2015, dosud z něj ale létají především vnitrostátní linky. Po otevření nového terminálu, ale mají na ruském letišti velké plány. „Letiště chce v roce 2020 dosáhnout 250 tisíc cestujících a v roce 2030 dokonce půl milionu. Vzhledem ke své poloze se toto může podařit, jelikož se daří lákat letecké společnosti jak v rámci vnitrostátních letů, tak mezinárodních, a to například do Turecka či středoasijských postsovětských republik,“ vysvětlil hejtman. Dohoda o základních parametrech Nový terminál vyšel Kalužskou gubernii na 140 milionů korun, v Pardubicích stála stavba terminálu přes 260 milionů. „Letiště v Kaluze je velmi útulné, a to včetně nového terminálu. Jedná se o velmi jednoduchou stavbu, která však plní nejpřísnější bezpečnostní kritéria pro mezinárodní lety,“ dodal Netolický. Let s jedním motorem byl nestandardní. Smartwings porušení předpisů odmítají Přečíst článek › Vedení společnosti East Bohemian Airport (EBA), která provozuje pardubické letiště, už se s ruskou stranou dohodlo na základních parametrech plánované linky. „Po technické stránce jsme na spolupráci výborně připraveni. Důležitým bodem dalšího postupu bude vyhledání vhodného dopravce. S vedením letiště Kaluga jsme se předběžně shodli na hlavních parametrech linky, v krátké době budou probíhat další jednání i s potencionálními dopravci,“ uvedl předseda představenstva EBA Petr Juchelka. Kaluga

Kaluga je město ležící v centrální části Ruska na řece Oka, zhruba 190 kilometrů jihozápadně od Moskvy. Je to administrativní centrum Kalužské oblasti a žije tam přes 300 tisíc obyvatel.

Letiště nyní nabízí třeba linky do Petrohradu, Moskvy, Rostova na Donu, Jekatěrinburgu či Kazaně.

Autor: Lukáš Dubský