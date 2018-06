Hledají se zdravotní sestry, rychle. Česko chce dovézt tisíc Ukrajinek

Česko chce rychle získat tisíc zdravotních sester z Ukrajiny, které by měly brzy začít pracovat v sociálních službách. Staraly by se o seniory či postižené. Do ČR by se dostaly díky programu v projektu Ukrajina, který schválila vláda kvůli rychlejšímu získání pracovních sil. Na jednání sněmovního sociálního výboru to dnes řekla ministryně práce v demisi Jaroslava Němcová (ANO). Podle ní v Česku chybí 2000 pečovatelek a pečovatelů, kteří by opatrovali potřebné.

"V rámci projektu Ukrajina, kde je kapacita asi 20 tisíc, máme schválen program sociální asi s 1000 lidí. Pokud půjdou zdravotní sestry do sociálních služeb, budou působit v přímé péči. Půjdou přes tento separátní program. Bude to znamenat zrychlení administrace," uvedla Němcová. V úterý se ministryně v demisi chce sejít se zástupci krajů. Podle ní by měli dostat "přesné noty", jak by se při získávání pečovatelek a pečovatelů z Ukrajiny mělo postupovat. "Ti lidé by sem měli začít přicházet velmi rychle," dodala Němcová. ČTĚTE TAKÉ: Ministr slíbil přímluvu nymburské zdravotnické škole kvůli sestrám V Česku je rekordně nízká nezaměstnanost, je nejnižší od července 1997 a nejmenší v EU. V květnu dosahovala tří procent. Úřady práce evidovaly 230.000 uchazečů o zaměstnání a 283 tisíc volných míst. Zaměstnavatelé si stěžují na to, že jim chybějí pracovníci, volají po silách z ciziny. "Když máme téměř nulovou nezaměstnanost a situace na trhu práce je velmi těžká, je zcela legitimní, abychom otevřeli trh práce," uvedla ministryně v demisi. Před měsícem řekla, že v ČR pracuje asi 374 tisíc lidí ze zahraničí. Z nich kolem 280 tisíc pochází z EU a 94 tisíc ze států mimo společenství. Z Ukrajiny přijelo za prací na 70 tisíc lidí. ČTĚTE TAKÉ: Lékaři z Ukrajiny dostanou přidělené, kde budou v Česku pracovat Podle Němcové speciální program pro snadnější získání ukrajinských pečovatelek a pečovatelů bude fungovat podobně jako program pro získávání vysoce kvalifikovaných sil či pracovníků do zemědělství. Řízení by se zjednodušilo a zkrátilo. Někteří zaměstnavatelé upozorňují na to, že Česko by mělo chybějící pracovníky hledat i jinde, nejen na Ukrajině. Odčerpávání velkého množství pracovních sil do vyspělejších států totiž může nepříznivě dopadnout na tuto zemi a její vývoj. Viceprezidentka Hospodářské komory ČR Irena Bartoňová Pálková před nedávnem novinářům řekla, že Česko Ukrajinu takto neohrožuje a hlavní cílovou zemí je Polsko, které si loni přivezlo milion ukrajinských pracovníků. ČTĚTE TAKÉ: Ministerstvo práce dalo jedenáct trestních oznámení kvůli IT zakázkám

Autor: ČTK