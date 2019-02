Hospodářská úroveň? Kladně ji hodnotí čtyři pětiny Čechů, nejvíc za 23 let

Hospodářskou úroveň Česka hodnotí kladně nejvíc lidí za posledních 23 let, a to zhruba čtyři pětiny obyvatel republiky. Vyplývá to z lednového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd (CVVM). Češi hodnotili i ekonomickou úroveň devíti dalších evropských zemí, hlavně ze Střední Evropy. Česko je v žebříčku třetí za Německem a Rakouskem, na poslední příčce skončilo Rumunsko.

Za dobrou označilo hospodářskou úroveň Česka 78 procent dotázaných, opačný názor má 20 procent lidí. Podíl pozitivních hodnocení je největší a podíl negativních hodnocení nejmenší od roku 1997, kdy CVVM začalo průzkum provádět. Pracovní podmínky v Česku patří mezi nejlepší na světě. Praha předčila Londýn Přečíst článek › Růst kladných hodnocení trvá od roku 2014. V předchozím průzkumu z ledna roku 2017 bylo kladných hodnocení 71 procent a záporných 28 procent. Naposledy před 12 lety Kromě letošního a předminulého roku se podíl pozitivních hodnocení hospodářské úrovně Česka dostal nad 70 procent jen v letech 2006 a 2007. Poté však následoval pád na jedno z nejhorších hodnocení, a to 34 pozitivních odpovědí a 64 procent negativních v roce 2010, kdy svět postihla hospodářská krize. Hůře lidé českou ekonomickou úroveň hodnotili jen na přelomu tisíciletí, kdy bylo třeba v roce 1999 kladných hodnocení jen 26 procent a záporných 73 procent. Vloni zaniklo rekordní množství firem. Selhala u nich generační výměna Přečíst článek › Pracovníci CVVM se Čechů ptali také, jaká je podle nich ekonomická úroveň dalších vybraných evropských zemí - Bulharska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenska a Slovinska. Největší podíl pozitivních hodnocení získalo Německo Největší podíl pozitivních hodnocení nasbíralo Německo s 94 procenty a Rakousko s 92 procenty. Česká republika byla třetí, a předstihla tak třeba sousední Slovensko, které získalo 66 procent kladných hodnocení. U Bulharska a Rumunska, které skončily na posledních dvou místech, již převažovaly negativní názory. Poslední Rumunsko hodnotilo pozitivně jen 13 procent Čechů a negativně 76 procent. Průzkum provádělo CVVM od 5. do 17. ledna. Zúčastnilo se ho 1087 obyvatel České republiky starších 15 let. Za hodně peněz málo muziky. České mobilní služby patří stále k nejdražším v EU Přečíst článek ›

