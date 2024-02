Na konečné tramvaje číslo 11 na pražském Spořilově se nachází trošku ošuntělý podnik s názvem První pivní tramway. A právě v jeho útrobách se prakticky začala psát nová pivní historie. Její majitel Jiří „Bejček“ Slavíček zde v roce začal v roce 2003 nabízet hostům „neunifikovaná“ piva z malých a středních pivovarů.

„Na konci roku 2003 přišel nápad vzít do Tramwaye na stálo pšeničné pivo z Náchodského pivovaru Primátor. No a jelikož Primátor již v té době vyráběl více druhů pivních speciálů, nebylo daleko k myšlence třetí pípy, tedy mít v nabídce kromě stálých piv i speciály z malých a mini pivovarů. V celé republice to byl naprosto ojedinělý a v pravdě průkopnický nápad,“ zavzpomínal na začátky cesty, která se později stala vzorem i pro jiné hospodské v republice, Bejček.



Prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich trend „třetích píp“ pozoruje hlavně v posledních letech. „Člověk má rád rozmanitost a je důležité, aby zákazníci měli k pivu i nějaký příběh a autentičnost,“ uvedl prezident a zároveň majitel jihočeského Pivovarského dvoru Zvíkov. Sám Voldřich takto dodává svá piva do pěti pražských podniků.