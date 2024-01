Leden a únor nikdy nepatřily k měsícům, které by hospodským naplnily kapsy. Letošní začátek roku se však u nich zapíše do dějin. A ne zrovna zlatým písmem. S příchodem roku 2024 totiž přišla nová norma, která většinu nápojů, hlavně pak čepované pivo, převedla z nižších sazeb DPH do sazby 21 procent. A prakticky hned se to projevilo nejen na cenovkách samotných provozoven, ale i na skladbě a výběru hostů.

„Občas je to tady jak v kostele. Za prvních pár týdnů sem přišlo asi o třetinu méně hostů, než je obvyklé,“ uvedl hospodský Libor Šíba z restaurace U Zadrobílků v Hradci Králové.

Pokud už hosté přijdou, dají si méně piv a nevadí jim na stole i jindy opovrhovaný „větrák“, tedy dlouho netknuté pivo. „Ale není to jen pivo. Už jsem zažil, že si lidi k obědu nechají načepovat i limonádu. A místo toho, aby si popřípadě dali další, raději si ji nechají zteplat. I limonády totiž přešly do vyšší DPH a oproti loňsku je jejich cena v průměru o takřka dvanáct procent vyšší,“ řekl garant projektu Moje restaurace a člen Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky Luboš Kastner.